سياسة
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محكمة إسبانية تبرئ نيمار وآخرين في قضية فساد تتعلق بانتقاله إلى برشلونة
أصدرت محكمة إسبانية قراراً بتبرئة لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار وتسعة متهمين آخرين في قضية فساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى نادي برشلونة.
محكمة إسبانية تبرئ نيمار وآخرين في قضية فساد تتعلق بانتقاله إلى برشلونة
محكمة إسبانية تبرئ نيمار من تهم فساد / صورة: AFP
13 ديسمبر 2022

برأت محكمة إسبانية، الثلاثاء، نجم كرة القدم البرازيلي نيمار من تهم فساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى نادي برشلونة من سانتوس البرازيلي عام 2013.

وذكرت محكمة في مدينة برشلونة، في بيان، أن القضاة قرروا أيضاً تبرئة المتهمين التسعة الذين أدرجت أسماؤهم للمحاكمة في هذه القضية.

وضمت قائمة المتهمين بالإضافة إلى نيمار كلاً من والديه وشركتهما "أن أند أن" التي تدير شؤون اللاعب البرازيلي، إضافة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، ونادي سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز فيليو.

وبدأت محاكمة نيمار في برشلونة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب إسقاط الادعاء الإسباني تهم الاحتيال الموجهة إليه.

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو في القضية التي رفعتها شركة "دي أي إس" البرازيلية للاستثمار عام 2015، والتي زعمت تعرضها للاحتيال في صفقة انتقال اللاعب بين سانتوس وبرشلونة عام 2013.

وكانت الشركة البرازيلية تمتلك 40% من حقوق نيمار الرياضية عندما كان في نادي سانتوس.

وتزعم الشركة أن هناك تواطؤاً بين نيمار وبرشلونة والنادي البرازيلي لإخفاء التكلفة الحقيقية لصفقة انتقاله إلى النادي، وبالتالي تعرضت للاحتيال المالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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