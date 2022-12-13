سياسة
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بداية من مواليد 2009.. نيوزيلندا تحظر شراء السجائر والتبغ مدى الحياة
صادق البرلمان النيوزيلندي، الثلاثاء على مجموعة قوانين صارمة تحظر شراء السجائر والتبغ لأي شخص من مواليد أول يناير/كانون الثاني 2009 وما بعده، مدى الحياة. وأقر البرلمان مجموعة عقوبات مشددة على المخالفين.
بداية من مواليد 2009.. نيوزيلندا تحظر شراء السجائر والتبغ مدى الحياة
نيوزيلندا تحظر شراء السجائر والتبغ مدى الحياة على كل من وُلِدوا عام 2009 وبعده / صورة: AP
13 ديسمبر 2022

أقر البرلمان النيوزيلندي، الثلاثاء، مجموعة قوانين هي "الأشد" صرامة في العالم بشأن منع التدخين، حيث قررت نيوزيلندا حظر الأجيال القادمة من شراء التبغ والسجائر مدى الحياة.

تشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير/كانون الثاني 2009 وما بعده، مع فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95910 دولارات أمريكية). وسيبقى الحظر سارياً طوال حياة الشخص.

كما تقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر وتقلل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90%.

وقالت الدكتورة عائشة فيرال نائبة وزير الصحة في بيان "هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين".

وأضافت: "سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو خمسة مليارات دولار نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف".

وسيُخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم بيع التبغ إلى 600 بحلول نهاية عام 2023 نزولاً من 6000.

وكانت نيوزيلندا قد كشفت عن خطتها المناهضة للتدخين في ديسمبر/كانون الأول 2021.

يُذكر أن النسبة الحالية للمدخنين في نيوزيلندا تبلغ 13%، غالبيتهم من السكان الأصليين (الماورو)، حسب ما نقلت تقارير إعلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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