سياسة
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قبيل قمة القادة.. اجتماع لوزراء خارجية تركيا وتركمانستان وأذربيجان
استضافت مدينة أوازا التركمانستانية اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وتركمانستان. وأوضح وزير الخارجية التركمانستاني أن بلاده وتركيا وأذربيجان تهدف إلى تعاون متبادل من الناحيتين الجيوسياسية والجيو اقتصادية وأنها ليست بلداناً شقيقة فقط.
قبيل قمة القادة.. اجتماع لوزراء خارجية تركيا وتركمانستان وأذربيجان
 تعاون متبادل المنفعة.. اجتماع لوزراء خارجية تركيا وتركمانستان وأذربيجان. / صورة: AA
13 ديسمبر 2022

استضافت مدينة “أوازا” التركمانستانية، الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وتركمانستان.

وفي تصريح صحفي قبل الاجتماع، أوضح وزير الخارجية التركمانستاني رشيد ميريدوف أن بلاده وتركيا وأذربيجان تهدف إلى تعاون متبادل المنفعة ومتعدد الأوجه من الناحيتين الجيوسياسية والجيو اقتصادية وليست بلداناً شقيقة فقط.

واعتبر التعاون الدولي والاتفاقيات الإقليمية والثنائية ومجالات الأمن والنقل والطاقة والتجارة والاقتصاد والإنسانية والثقافية هي القطاعات الرئيسية للتعاون الأساسي بين الدول الشقيقة.

وقال: “نؤكد استعدادنا لتقييم الفرص في المجالات المذكورة ومشاركة أهدافنا ومواصلة تعاوننا الوثيق“.

ويأتي اجتماع اليوم بمشاركة ميريدوف ونظيريه التركي مولود جاوش أوغلو والأذربيجاني جيهون بيرموف، قبل يوم من اجتماع على مستوى قادة الدول الثلاث في أوازا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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