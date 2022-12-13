استضافت مدينة “أوازا” التركمانستانية، الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وتركمانستان.

وفي تصريح صحفي قبل الاجتماع، أوضح وزير الخارجية التركمانستاني رشيد ميريدوف أن بلاده وتركيا وأذربيجان تهدف إلى تعاون متبادل المنفعة ومتعدد الأوجه من الناحيتين الجيوسياسية والجيو اقتصادية وليست بلداناً شقيقة فقط.

واعتبر التعاون الدولي والاتفاقيات الإقليمية والثنائية ومجالات الأمن والنقل والطاقة والتجارة والاقتصاد والإنسانية والثقافية هي القطاعات الرئيسية للتعاون الأساسي بين الدول الشقيقة.

وقال: “نؤكد استعدادنا لتقييم الفرص في المجالات المذكورة ومشاركة أهدافنا ومواصلة تعاوننا الوثيق“.

ويأتي اجتماع اليوم بمشاركة ميريدوف ونظيريه التركي مولود جاوش أوغلو والأذربيجاني جيهون بيرموف، قبل يوم من اجتماع على مستوى قادة الدول الثلاث في أوازا.