أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، الثلاثاء، أن طموحه ولاعبيه هو بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، مؤكداً أن لاعبيه سيقاتلون من أجل ذلك عندما يواجهون فرنسا، الأربعاء، في نصف النهائي، على ملعب البيت في الخور.

وأوضح الركراكي في مؤتمر صحفي، أن هدفه الأساسي في هذه البطولة تغيير عقلية اللاعبين ونظرتهم إلى مشاركتهم في العرس العالمي، "وهذا ما أخبرت به اللاعبين".

وقال: "إذا وضعنا في ذهننا أن مشاركتنا ناجحة ببلوغ نصف النهائي ونفرح، فلن نواصل مشوارنا وسنخسر غداً. فهذا ليس رأيي، نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة، وستكون لدينا الكلمة غداً من أجل بلوغ المباراة النهائية".

وتصدر المغرب مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل تخطي إسبانيا بركلات الترجيح في ثُمن النهائي، ثم البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع النهائي، ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ هذا الدور المتقدّم.

وتابع: "نتمنى أن لا يحترمنا خصمنا غداً، لأنهم إذا احترمونا مثل ما فعلت المنتخبات التي واجهناها حتى الآن في هذه البطولة، وكانوا في قمة مستواهم فستكون مهمتنا صعبة. نحن واثقون في أنفسنا ومتحمسون بفضل مشوارنا الصعب في هذه البطولة، فقبل كل مباراة تعتبرون أننا سنودع المسابقة، ولكننا ما زلنا هنا وبقِيَمنا وسنخوض نصف النهائي".

روح الفريق مفتاح الفوز

وأردف قائلاً: "كلما تقدمنا في المسابقة خُضنا مباريات أصعب، سنواجه فرنسا بطلة العالم بلاعبين بكفاءة عالمية ومدرب بجودة عالية، ونحن سنواصل القيام بما نحسن فعله بطموح، في محاولة منا لخلق المفاجأة، ولمَ لا؟ بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم".

وشدد الركراكي على أن مفتاح الفوز بالمباراة هو الروح، "روح الفريق، نحن نلعب من أجل المنتخب الوطني وليس النادي، الكل يعمل ويقاتل ويقدم أفضل ما لديه في كل مباراة يلعبها، لعبنا بروح عالية في المباريات السابقة، وهذا أهم شيء في كرة القدم".

وعبّر الركراكي عن ثقته في مؤهلات المغرب الراغب في إعادة كتابة التاريخ "وأن نضع إفريقيا على قمة العالم. لكنني لست مجنوناً، فأنا أعرف أن ذلك سيكون صعباً، كما أعرف أن كل هذه الروح والمعنويات والمحفزات ستكون مهمة غداً، وستجعل مهمة فرنسا أيضاً صعبة في الفوز علينا".

وأضاف: "سنقاتل من أجل تحقيق هذا الحلم، هذا ليس بالهزل بل أنا جدي فيما أقوله، أنا طموح، نحن جاهزون للفوز باللقب ودخول التاريخ من أجل المغرب وإفريقيا (..) من أجل إخوتنا الجزائريين والتونسيين والمصريين والليبيين، كل أولئك الذين حلموا برؤية منتخب إفريقي في نصف النهائي والنهائي، هذه فرصتنا ولا يجب أن نضيعها، لا يجب أن ننتظر 40 عاماً لتحقيق ذلك، غداً سنقوم بذلك، أنا ربما مجنون، ولكنني كذلك نحن هنا ولدينا فرصتنا ونواجه فرنسا أفضل منتخب في العالم".

لن نضع خطة خاصة بمبابي

وعن المواجهة بين الصديقين أشرف حكيمي، وكيليان مبابي قال: إذا كان هناك لاعب يعرف كيليان أفضل مني فهو حكيمي لأنه يتدرّب معه يومياً ولديه فكرة دقيقة عن هذا اللاعب، لكن ذلك لن يغيّر الكثير بالنسبة إلينا، ولن نلجأ إلى خطة تكتيكية خاصة بكيليان.

وتابع: "يجب أن لا نركز على كيليان بل على المنتخب الفرنسي الذي يضم العديد من اللاعبين الجيدين مثل (أنطوان) غريزمان، و(أوليفييه) جيرو، وعثمان (ديمبيليه). سنلعب بطريقة جماعية وأشرف هو أفضل لاعب في العالم في مركزه وسيقدم أفضل ما لديه، إنهما بطلان ولن يقدم أحدهما هدية إلى الآخر.

وتحدّث الركراكي عن المشجعين القادمين بكثرة من بلاده لحضور مباراة نصف نهائي: "لدينا أفضل المشجعين في العالم، مع الأرجنتين والبرازيل، أنا سعيد جداً لأن العالم تعرّف على من هو الجمهور المغربي، هم مجانين ويتبعون منتخب بلادهم أينما حل وارتحل، سيأتي 20 ألف متفرج على الأقل لتشجيعنا، وأنا سعيد لأن كأس العالم تقدّم هذه الصورة للجمهور المغربي".

وعن إرثه المزدوج بعد ولادته في فرنسا: "نعم لقد وُلدت في فرنسا، وأحمل الجنسية الفرنسية، وشرف وفخر بالنسبة لي أن أواجه فرنسا. لا يهم من نواجه، نريد أن نبلغ النهائي. إنه تحدّ أن تلعب ضد أفضل منتخب في العالم. لا يهم من نواجه عندما ندافع عن ألوان المغرب، فنحن المغرب. إنها مباراة كرة قدم، حفل في كرة القدم. إذا فازت فرنسا سنقدّم لها التهنئة ونساندها والعكس صحيح".