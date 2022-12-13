سياسة
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الأولى من نوعها.. تركيا تكشف تفاصيل مركبة فضائية تعتزم إرسالها إلى القمر
أعلنت وكالة الفضاء التركية بالتزامن مع الذكرى الرابعة لتأسيسها، عن التفاصيل الأولى للمركبة الفضائية التي تعتزم إرسالها إلى القمر نهاية 2023.
الأولى من نوعها.. تركيا تكشف تفاصيل مركبة فضائية تعتزم إرسالها إلى القمر
تركيا تكشف تفاصيل مركبة فضائية تعتزم إرسالها إلى القمر / صورة: وكالة الفضاء التركية
13 ديسمبر 2022

كشفت وكالة الفضاء التركية، الثلاثاء، التفاصيل الأولى لمركبتها التي تعتزم إرسالها إلى القمر.

وعبر حسابها الرسمي على تويتر، نشرت الوكالة التركية صورة توضيحية للمركبة الفضائية، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس الوكالة.

تضمن منشور وكالة الفضاء التركية صورة للمركبة، مع التعريف بكل جزء من أجزائها.

ومن المقرر أن يجري تصميم نموذجين مختلفين للمركبة الفضائية التي تعتزم تركيا إرسالها إلى القمر.

ويشرف على أعمال تصميم المركبة الفضائية، معهد أبحاث تكنولوجيات الفضاء التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وفي إطار برنامجها الخاص بالفضاء، تهدف تركيا إلى إنزال أول مركبة فضائية على القمر نهاية 2023، وتنفيذ رحلة للهبوط السلس عليه في 2028.

ونجحت تركيا خلال السنوات الأخيرة باقتحام عالم الفضاء وتقنياته. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستكون خلال الأعوام القادمة ضمن الصفوف الأولى في سباق الفضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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