سياسة
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خطوة نحو الحلم.. ميسي يضع الأرجنتين في نهائي المونديال لسادس مرة بتاريخها
فاز المنتخب الأرجنتيني على خصمه الكرواتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على ملعب لوسيل الثلاثاء. وتأهلت بذلك الأرجنتين للمرة السادسة في تاريخها إلى نهائي البطولة. هل تحرز اللقب؟
خطوة نحو الحلم.. ميسي يضع الأرجنتين في نهائي المونديال لسادس مرة بتاريخها
ميسي يضع الأرجنتنين في نهائي المونديال لسادس مرة بتاريخها / صورة: AA
13 ديسمبر 2022

تأهلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022 إثر فوزها على كرواتيا بنتيجة 3-0 مساء الثلاثاء، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين بركلة جزاء في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

واهتز ملعب لوسيل من شدة فرح وهتافات الجماهير الأرجنتينية المحتفية بنجمها الذي يقترب من تحقيق لقبه العالمي الأول.

وفي الدقيقة 39 من عمر المقابلة النارية، أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في شباك الفريق الكرواتي.

وتَواصل ضغط الفريق الأرجنتيني وقبضته على الكرة في الشوط الثاني. وعمق ألفاريز الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 69 بعد تمريرة من ميسي.

وستلعب الأرجنتين المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الأحد القادم ضد الفائز في مباراة الغد الأربعاء التي ستقام بين فرنسا والمغرب.

ووصلت الأرجنتنين إلى نهائي بطولة كأس العالم 5 مرات في تاريخها، كانت أولاها عام 1930، لكنها خرجت وصيفة، وفازت بالبطولة للمرة الأولى عام 1978.

واستطاع الأسطورة مارادونا ورفاقه الفوز مجدداً بالكأس عام 1986، وبعدها خرجوا بالمركز الثاني عام 1990 بعد هزيمتهم أمام ألمانيا الغربية في النهائي.

أمّا مع ميسي، فوصل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية مرة واحدة فقط عام 2014، وهُزِم أيضاً أمام ألمانيا. لتكون هذه المرة السادسة في تاريخ المنتخب الأرجنتيني الذي يطمح فيه لإحراز اللقب ليكلل نجاح أسطورته ليونيل ميسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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