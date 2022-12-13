قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال منظومة صواريخ "باتريوت" الدفاعية لأوكرانيا، موافقة أخيراً على طلب عاجل من كييف لتزويدها بأسلحة قوية لصد الهجمات الروسية.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين فضّلوا عدم ذكر أسمائهم لأن القرار ليس نهائياً ولم يجرِ الإعلان عنه.

وقال المسؤولون إنه من المرجح أن تأتي الموافقة على إرسال المنظومة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وقد يُعلن عنها بعد غد الخميس.

وتُصنع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية مثل منظومة باتريوت التي تصنعها شركة رايثيون تكنولوجي لاعتراض الصواريخ.

وضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الزعماء الغربيين، الاثنين لتزويد بلاده بأسلحة أكثر تقدماً لمساعدة بلاده في حربها ضد روسيا.

الطاقة الذرية ترسل فرقاً دائمة إلى محطات أوكرانية

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الثلاثاء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إرسال فرق دائمة إلى محطات البلاد النووية بما فيها زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الروسية.

وشكّلت المواقع الذرية الأوكرانية مصدر قلق رئيسياً على مدى شهور النزاع العشرة، إذ شهد محيط عدد من المنشآت بما فيها تشيرنوبيل هجمات، ما عزز المخاوف من إمكانية وقوع كارثة نووية.

وقال شميهال في بيان أعقب لقاء عقده في باريس مع مدير الوكالة رافايل غروسي "تهدف البعثات إلى تأمين المحطات وتسجيل جميع المحاولات الرامية للتأثير عليها من الخارج، خصوصاً القصف الذي ينفذه المعتدي الروسي".

وأكد رئيس الوزراء، الذي كان يشارك في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، أن فرق الوكالة ستنتشر في محطات في زابوريجيا وروفنو وخميلينتسكي وبيفينوكراينسكا وتشيرنوبيل، من دون تحديد جدول زمني.

وأضاف أن خلال اللقاء مع غروسي، كرر الدعوة إلى "نزع الصبغة العسكرية" عن محطة زابوريجيا، واصفاً الأمر بأنه أولوية بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الكرملين يؤكد ضرورة تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي ضمتها روسيا مسبقاً

وعلى صعيد آخر، أكد الكرملين الثلاثاء أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، في رده على اقتراح فولوديمير زيلينسكي بتنظيم "قمة صيغة السلام العالمي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن "على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان".

وأوضح أن "هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراضي جديدة" مشيراً إلى "استحالة أي تقدم" دبلوماسي طالما أن كييف "لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار".

خيرسون قُصفت 57 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء عن مقتل 150 جندياً روسياً أثناء وجودهم في مدرسة استخدموها كثكنة عسكرية في مدينة ميليتوبول بمنطقة زاباروجيا الجنوبية.

وتتعرض مدينة خيرسون لعشرات القذائف يومياً من قبل الجانب الروسي بعد سيطرة أوكرانيا عليها، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة قُصفت المدينة 57 مرة، ما أدّى إلى مقتل شخصين على الأقلّ وإصابة خمسة آخرين، حسب ما أعلن حاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش.

وقال يانوشيفيتش إنّ القوات الروسية قصفت حيّاً يقع في شرق وسط خيرسون.

وأضاف أنّ سيارات الإسعاف هرعت أيضاً إلى حيّ آخر قُصف بدوره، دون أن تتّضح في الحال حصيلة ضحاياه.

وسيطرت القوات الروسية على مدينة خيرسون التي كان يسكنها نحو 300 ألف شخص قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وتقريباً كامل أراضي المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

واستعادت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون خلال هجوم مضادّ أدّى إلى انسحاب القوات الروسية التي تراجعت إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر.