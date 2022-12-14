سياسة
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قبل مباراة المغرب وفرنسا.. السلطات الفرنسية تنشر 10 آلاف شرطي
أعلنت السلطات الفرنسية عزمها نشر 10 آلاف عنصر شرطة، خمسة منهم في باريس استعداداً للمباراة بين منتخبي المغرب وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم في قطر.
قبل مباراة المغرب وفرنسا.. السلطات الفرنسية تنشر 10 آلاف شرطي
الشرطة الفرنسية انتشرت في باريس يوم السبت الماضي / صورة: Reuters
14 ديسمبر 2022

قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الثلاثاء نشر 10 آلاف شرطي في أنحاء فرنسا، بينهم 5 آلاف في باريس، استعداداً لمباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم المقررة الأربعاء بين فرنسا والمغرب.

وأضاف دارمانين أن جادة الشانزليزيه لن تكون مغلقة أمام حركة المرور، رغم طلب من رئيس بلدية الدائرة.

لكن الوزير أشار إلى أن جزءاً كبيراً من بوابات الطريق الدائري المحيط بباريس سيُغلق اعتباراً من الساعة 6.30 مساء الثلاثاء بالإضافة إلى عديد من محطات القطار ومترو الأنفاق.

وذكرت صحيفة "لي بوينت سبورت" الفرنسية أن الشرطة اعتقلت 170 شخصاً، السبت الماضي، خلال أحداث وقعت في أثناء احتفال جماهير المغرب بتأهل منتخبهم، من بينهم كثير من الفرنسيين.

وشهد تقدم المغرب في نهائيات كأس العالم احتفالات صاخبة من أنصاره في المدن التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين المغاربة في جميع أنحاء العالم، ومنها العاصمة الفرنسية باريس.

وأثار فوز المغرب على بلجيكا في دور المجموعات أعمال شغب في بروكسل، وأظهرت لقطات مصورة مشجعين يشعلون ألعاباً نارية ويلقون بقطع أثاث وأشياء أخرى في وسط ميلانو.

وأعلنت الشرطة الإيطالية قبل أيام أنها اعتقلت 13 ناشطاً من اليمين المتطرف في فيرونا، بتهمة الاعتداء على مشجعي كرة قدم مغاربة كانوا يحتفلون بالتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم، بعد فوزهم على إسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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