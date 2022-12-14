أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع تنظيم YPG الإرهابي بعد تقليصها عقب العملية الجوية التركية ضد عناصر التنظيم في سوريا والعراق.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة باتريك ريدر، في مؤتمر صحفي يومي، رفض فيه الإجابة على أسئلة بخصوص العملية البرية المحتملة لتركيا ضد YPG الإرهابي في سوريا.

وقال: "يمكنني القول باسم الولايات المتحدة الأمريكية إن عملياتنا المشتركة استؤنفت، وبدأت بشكل كامل اعتباراً من 9 ديسمبر/كانون الأول".

وأشار إلى أن عملهم مع "شركائهم المحليين" يتمثل بعدم السماح لتنظيم داعش الإرهابي بأن يعيد تنظيم صفوفه.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قلصت عدد دورياتها المشتركة مع YPG الإرهابي في المنطقة عقب عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد مواقع التنظيم شمالي العراق وسوريا، رداً على التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول.