سياسة
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الولايات المتحدة تستأنف دورياتها مع YPG الإرهابي في سوريا
وزارة الدفاع الأمريكية تستأنف تنظيم دوريات كاملة مع تنظيم YPG الإرهابي بعد تقليصها، عقب العملية الجوية التركية ضد عناصر التنظيم في سوريا والعراق.
الولايات المتحدة تستأنف دورياتها مع YPG الإرهابي في سوريا
وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع تنظيم YPG الإرهابي / صورة: AA
14 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع تنظيم YPG الإرهابي بعد تقليصها عقب العملية الجوية التركية ضد عناصر التنظيم في سوريا والعراق.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة باتريك ريدر، في مؤتمر صحفي يومي، رفض فيه الإجابة على أسئلة بخصوص العملية البرية المحتملة لتركيا ضد YPG الإرهابي في سوريا.

وقال: "يمكنني القول باسم الولايات المتحدة الأمريكية إن عملياتنا المشتركة استؤنفت، وبدأت بشكل كامل اعتباراً من 9 ديسمبر/كانون الأول".

وأشار إلى أن عملهم مع "شركائهم المحليين" يتمثل بعدم السماح لتنظيم داعش الإرهابي بأن يعيد تنظيم صفوفه.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قلصت عدد دورياتها المشتركة مع YPG الإرهابي في المنطقة عقب عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد مواقع التنظيم شمالي العراق وسوريا، رداً على التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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