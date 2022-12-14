سياسة
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المدير الفني للمنتخب السعودي: أنا فرنسي لكنني سأشجع منتخب المغرب
أعلن المدير الفني لمنتخب السعودية  هيرفي رونار أنه سيشجع منتخب المغرب بدلاً من منتخب بلاده فرنسا في مباراة نصف النهائي التي ستجمع بينهما اليوم.
المدير الفني للمنتخب السعودي: أنا فرنسي لكنني سأشجع منتخب المغرب
المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رونار / صورة: AP
14 ديسمبر 2022

قال المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رونار الفرنسي الجنسية إنه سيشجع المنتخب المغربي بدلاً من منتخب بلاده في مباراة دور نصف النهائي بمونديال قطر.

وفي تصريحات الثلاثاء لإذاعة RMC قال رونار: "أنا فرنسي ولدت في فرنسا ولدي جواز سفر فرنسي، ولكن غداً أنا آسف سأشجع المنتخب المغربي".

وأضاف: “هذا البلد (المغرب) ترك فيّ أثراً كبيراً.. الناس هناك غمروني بالحب إلى درجة لا يمكن حتى تخيلها. في مثل هذه البلدان، غالباً، إما يحبونك وإما يكرهونك”.

وكان رونار الملقب بالثعلب الفرنسي تولى مهمة تدريب المنتخب المغربي في الفترة من 2016 إلى 2019.

وتابع رونار "تلقيت منهم كثيراً من الأشياء، وهو ما يجعلني أشاركهم فرحتهم اليوم.. محظوظ جداً لأنه أتيحت لي الفرصة للعمل معهم.. أتمنى لهم الأفضل في العالم".

وسيواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم، نظيره الفرنسي على أرضية ملعب البيت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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