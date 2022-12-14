سياسة
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خشية التجسس.. مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لحظر تيك توك الصيني
أعلن مكتب سيناتور جمهوري الثلاثاء مشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك. وذكر بيان صادر عن المكتب أن التشريع سيحظر جميع المعاملات من جانب أي شركة للتواصل اجتماعي في الصين وروسيا أو تخضع لنفوذهما.
خشية التجسس.. مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لحظر تيك توك الصيني
مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لحظر تيك توك الصيني / صورة: AP
14 ديسمبر 2022

أعلن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الثلاثاء تشريعاً مدعوماً من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير تيك توك، مما يزيد الضغط على شركة بايت دانس ByteDance مالكة التطبيق.

ولدى الولايات المتحدة مخاوف من إمكانية استخدام التطبيق في التجسس على الأمريكيين، إضافة إلى استنكارها المحتوى الذي يقدَّم من خلاله.

وقال مكتب روبيو في بيان صحفي إن التشريع سيحظر جميع المعاملات من جانب أي شركة تواصل اجتماعي في الصين وروسيا أو تخضع لنفوذهما.

ويرعى النائبان الجمهوري مايك جالاجر، والديمقراطي راجا كريشنامورثي، تشريعاً مماثلاً في مجلس النواب.

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان: "من المثير للقلق أنه بدلاً من تشجيع الإدارة على استكمال مراجعتها ذات الصلة بالأمن القومي لتيك توك، قرر بعض أعضاء الكونغرس الضغط من أجل حظر مدفوع سياسياً لن يعود بالنفع على تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة"، مضيفاً: "الشركة ستواصل إطلاع أعضاء الكونغرس على الخطط التي تمضي بشكل جيد من أجل تعزيز تأمين منصتنا في الولايات المتحدة".

ويأتي مشروع القانون مع تزايد التدقيق بشأن تيك توك في واشنطن في الأسابيع الماضية، بعد محاولة فاشلة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لحظر تطبيق نشر مقاطع الفيديو.

وحاول ترمب في عام 2020 منع المستخدمين الجدد تحميل تيك توك، فضلاً عن حظر معاملات أخرى كان من شأنها عرقلة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة فعلياً، إلا أنه خسر سلسلة من المعارك القضائية بشأن الإجراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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