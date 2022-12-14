مرتدياً قميص منتخب المغرب يفخر المشجع إلياس المغيدي القادم من الدار البيضاء، أنه جاء إلى قطر لمؤازرة منتخب بلاده من الملعب في المواجهة التاريخية التي يخوضها "أسود الأطلس" أمام فرنسا الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وحصل إلياس (28 عاماً)، الذي يعمل مخلص معاملات في جمارك المطار والميناء، على إجازة خاصة من عمله خصوصاً لمواكبة منتخب بلاده وقال: "أنا فرح جداً لوجودي هنا، وسأبقى في قطر حتى فجر التاسع عشر من الشهر الجاري، موعد العودة".

وصل إلياس رفقة مئات من المشجعين المغاربة إلى مطار حمد الدولي على متن رحلات جوية نظمتها شركة الخطوط الملكية المغربية في جسر جوي سيصل إلى نحو 30 رحلة، يربط بين الدار البيضاء والدوحة، لإتاحة الفرصة لمزيد من الجماهير لمساندة منتخب المغرب الذي أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

وصلت طلائع الوفود الجماهيرية إلى الدوحة عصر الثلاثاء، وخرجت على دفعات إلى صالة الوصول، لتنطلق منها في مواكب منظّمة في باصات إلى منطقة تجمع الركاب المخصّصة للجماهير خارج المطار، إذ خضع المشجعون للتفتيش والتدقيق على الجوازات، بانتظار الحصول على تذاكر المباراة، التي وُعِدوا بها من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال العربي أمجد (25 عاماً): "قرّرنا السفر ليل أمس بعدما خصّصت الجامعة (الاتحاد) تذاكر سفر بأسعار رمزية تصل إلى 5500 درهم مغربي (نحو 530 دولاراً) ".

وفيما أبدى العربي قلقه من موضوع الحصول على تذكرة للمباراة، أكّد المشجع عبد الإله كريمي: "لا خوف في موضوع التذاكر. لقد وُعِدنا بالحصول عليها".

بدوره بدا الفتى عيد الكتاني (16 عاماً)، الذي جاء رفقة والده، متفائلاً بتحقيق المنتخب المغربي الفوز على فرنسا بطلة العالم، "صحيحٌ أن مبابي قوي جداً، لكن نحن لدينا أشرف حكيمي".

وأظهرت المشجعة لينا بن كيلان حماسة كبيرة للمنتخب المغربي، إذ شدّدت على أن لقب كأس العالم سيكون مغربياً، مشيرة إلى أن "حبّ المغرب وحّد الجميع، وهو الأساس في التجمع الجماهيري الكبير القادم إلى قطر لمواكبة أسود الأطلس".