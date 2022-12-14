سياسة
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يلغي التعريف السابق للزواج.. بايدن يوقع قانوناً يدعم زواج المثليين
وقّع الرئيس الأمريكي، الثلاثاء قانوناً يدعم زواج المثليين. وألغى النص الذي أقرّه الكونغرس، تشريعاً سابقاً يعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصراً. كما يمنع موظفي السجل المدني التمييز تجاه الأزواج بسبب الجنس أو العرق أو الأثنية أو الأصل.
يلغي التعريف السابق للزواج.. بايدن يوقع قانوناً يدعم زواج المثليين
دعا بايدن إلى حفل توقيع القانون مجموعة من البرلمانيين من الحزب الديمقراطي ومن المعارضين الجمهوريين / صورة: AFP
14 ديسمبر 2022

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في البيت الأبيض بحضور آلاف المدعوّين، قانوناً يدعم زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولدى إصداره القانون رحّب الرئيس الأمريكي بما اعتبره "خطوة مفصلية نحو المساواة والحرية والعدالة، لا للبعض فحسب بل للجميع".

ويحمل توقيع القانون رمزية كبرى خصوصاً للرئيس الأمريكي، الذي كان عبّر قبل عشرة أعوام حين كان نائباً للرئيس باراك أوباما، عن تأييده حقّ الزواج للجميع.

ودعا بايدن إلى حفل توقيع القانون، مجموعة من البرلمانيين من الحزب الديمقراطي، ومن المعارضين الجمهوريين، إضافة إلى ناشطين وأشخاص بادروا بإجراءات قانونية بشأن الزواج للجميع في الولايات المتحدة، حسبما أفادت الاثنين الناطقة باسمه كارين جان-بيار.

وأكّدت جان-بيار، وهي أول امرأة من أصول إفريقية ومثلية تشغل منصب متحدثة باسم البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، أن هذا القانون "سيجلب راحة البال إلى ملايين الأزواج من مجتمع المثليين" على حد تعبيرها.

وتكفل المحكمة العليا حق المثليين في الزواج في الولايات المتحدة منذ 2015. لكن بعد التغيير التاريخي في قرارها بشأن الإجهاض في يونيو/حزيران، يخشى عدد من مؤيدي المثلية تبدلاً في هذه القضية أيضاً.

وألغى النص الذي أقرّه الكونغرس تشريعاً سابقاً يعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصراً. وهو يمنع موظفي السجل المدني أيا تكن الولاية التي يعملون فيها، أي تمييز تجاه الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الإثنية أو الأصل".

وبعد أقل من عشرة أيام على تبنّيه في مجلس الشيوخ، أقرّ القانون في مجلس النواب بأصوات جميع الديمقراطيين و39 جمهورياً فيما عارضه 169 جمهورياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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