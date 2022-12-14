سياسة
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أردوغان يجري محادثات مع نظيرَيه التركمانستاني والأذربيجاني
أجرى الرئيس التركي محادثات مع نظيريه التركمانستاني، والأذربيجاني في مدينة تركمانباشي. وخلال اللقاء دعا أردوغان إلى مباشرة أعمال نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى الدول الغربية، واستكمال عملية انضمام تركمانستان إلى منظمة الدول التركية في أقرب وقت.
أردوغان يجري محادثات مع نظيرَيه التركمانستاني والأذربيجاني
قمة تركمانستان / صورة: AA
14 ديسمبر 2022

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع نظيريه التركمانستاني سردار بردي محمدوف، والأذربيجاني إلهام علييف، في مدينة تركمانباشي.

وعقد أردوغان اجتماعاً ثلاثياً الأربعاء، مع محمدوف وعلييف، في تركمانباشي، عقب إجرائه لقاءات ثنائية.

وترأّس الزعماء الثلاثة بعد الاجتماع الثلاثي، محادثات على مستوى الوفود.

من جانبه دعا الرئيس التركي إلى مباشرة أعمال نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى الدول الغربية.

وقال أردوغان: "حان الوقت كي نباشر أعمال نقل الغاز الطبيعي التركمانستاني أيضاً إلى أسواق الغرب".

وأكد أن "استكمال عملية انضمام تركمانستان بالكامل إلى منظمة الدول التركية خلال أقرب وقت سيمنحنا قوة كبيرة".

وتتمتع تركمانستان حاليّاً بصفة عضو مراقب في منظمة الدول التركية.

وبشأن الصناعات الدفاعية التركية، أكد أردوغان أن بلاده "تشهد نجاحاً كبيراً في إنتاج الصناعات الدفاعية وباتت دولة تصدر الصناعات الدفاعية".

أما عن الحرب الروسية-الأوكرانية، قال أردوغان إن "الحرب الروسية-الأوكرانية أثرت في النظام العالمي فيما يتعلق بالغذاء والطاقة، وشاهدنا آثارها السلبية فيما يتعلق بالتضخم في كل دول العالم".

وأضاف: "رأينا عبر اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى أن فتح الطريق المؤدي إلى السلام ممكن إذا أتيحت الفرصة للدبلوماسية".

ومساء الثلاثاء وصل أردوغان إلى مدينة تركمانباشي، تلبيةً لدعوة نظيره التركمانستاني لحضور "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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