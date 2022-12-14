سياسة
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مونديال قطر: غياب أكرد وحضور سايس في التمرين الأخير للمغرب قبل مواجهة فرنسا
أعرب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن أسفه لكثرة الإصابات في صفوف فريقه، وقال: "كما يعرف الجميع لدينا مصابون ولكننا نتعافى جيداً بسرعة ولدينا جهاز طبي رفيع المستوى، كل يوم يحمل لنا أخباراً سارة".
مونديال قطر: غياب أكرد وحضور سايس في التمرين الأخير للمغرب قبل مواجهة فرنسا
فرحة لاعبي منتخب المغرب عقب الفوز على إسبانيا في مباراة ربع النهائي بمونديال قطر / صورة: AA
14 ديسمبر 2022

غاب مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي نايف أكرد الثلاثاء عن الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي استعداداً لمواجهة فرنسا الأربعاء على ملعب البيت في الخور في نصف نهائي مونديال قطر 2022، فيما عاد الظهير نصير مزراوي وتمرن القائد رومان سايس بشكل منفرد.

وكان أكرد غاب عن المباراة الأخيرة ضد البرتغال في ربع النهائي بسبب إصابة تعرض لها في مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي، فيما غاب مدافع بايرن ميونيخ الألماني مزراوي عن المواجهة الأخيرة أيضاً بسبب المرض.

أما القائد، قطب دفاع بشكطاش التركي، سايس، فتعرض لإصابة في الفخذ في المباراة ضد البرتغال أرغمته على ترك مكانه لأشرف داري في الدقيقة 57.

وتدرّب سايس بشكل منفرد عن زملائه ونفذ بعض اللفات حول الملعب قبل أن يتوجه إلى محيط الملعب ليجري بعض التمرينات بالدراجة الهوائية الثابتة.

في المقابل، تدرّب مزراوي بشكل طبيعي مع رفاقه خلال الدقائق الـ15 الأولى التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام وشملت التمارين بالكرة.

من جهته، لم يشارك مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي في بداية الحصة التدريبية وتوجه إلى الدراجة الهوائية الثابتة، فيما استهل لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط التدريبات على ملعب الدحيل بحصة تدليك مع الجهاز الطبي، قبل أن يلتحق بزملائه ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وتشكل عودة مزراوي وسايس دفعة معنوية جيدة لأسود الأطلس الذين حققوا إنجازاً غير مسبوق على الصعيدين العربي والإفريقي، ببلوغهم دور الأربعة للمرة الأولى في العرس العالمي.

وتنتظر أسود الأطلس قمة نارية أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب وخصوصاً خط هجومه المكون من الرباعي كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيليه وأنطوان غريزمان.

وكان المدرب وليد الركراكي أعرب عن أسفه صباح الثلاثاء في المؤتمر الصحافي عشية المباراة، لكثرة الإصابات في صفوف فريقه، وقال: "كما يعرف الجميع لدينا مصابون ولكننا نتعافى جيداً بسرعة ولدينا جهاز طبي رفيع المستوى، كل يوم يحمل لنا أخباراً سارة".

وأضاف: "على غرار مبارياتنا السابقة فنحن ننتظر دائماً اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار، لا أحد خارج التشكيلة، لا أحد يضمن وجوده في مباراة الغد. سننتظر حتى يوم غد لاتخاذ القرار النهائي، وعموماً لن يدخل إلا من هو في قمة مستواه، وسأدفع بأفضل تشكيلة ممكنة وجاهزة بنسبة 100%".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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