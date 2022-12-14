دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إلى مباشرة أعمال نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى الدول الغربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان" التي تنعقد بمدينة تركمانباشي في تركمانستان.

وقال أردوغان: "حان الوقت كي نباشر أعمال نقل الغاز الطبيعي التركمانستاني أيضاً إلى أسواق الغرب".

وأضاف: "أومن من قلبي بأن علاقاتنا التي تعزّزها روابطنا الأخوية سوف تزداد قوة على أساس المزايا الاستراتيجية التي نمتلكها".

وتابع: "هدفنا هو استغلال الفرص الجديدة التي تتطور إثر الديناميكيات العالمية والإقليمية بما يتماشى مع رفاهية مواطنينا واستقرار منطقتنا".

وأوضح الرئيس التركي أن منظمة الدول التركية تشكّل أهمية بالغة في هذا الصدد.

وأكد أن "استكمال عملية انضمام تركمانستان (عضو مراقب) بالكامل إلى منظمة الدول التركية خلال أقرب وقت سيمنحنا قوة كبيرة".

وأشاد أردوغان بقرار قبول انضمام جمهورية شمال قبرص التركية إلى المنظمة بصفة مراقب خلال قمة سمرقند في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشدّد على أن القرار "عزّز وحدتنا وتكاتفنا".

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضمّ تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة مراقب فيها، وتهدف إلى تطوير التعاون بين دولها في عديد من المجالات.

من جهة أخرى قال أردوغان إن الحرب الروسية-الأوكرانية هزت ركائز الأمن والغذاء والطاقة لدى النظام العالمي القائم.

ولفت إلى أن تركيا بذلت منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، جهوداً صادقة على مستويات مختلفة بغية وقف إراقة الدماء وإنهاء الاشتباكات.

وأضاف أردوغان: "رأينا عبر اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى أن فتح الطريق المؤدي إلى السلام ممكن إذا أتيحت الفرصة للدبلوماسية". وأوضح أنه يواصل محادثاته في هذا الاتجاه مع نظيرَيه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعرب عن أمله في تحقيق وقف إطلاق النار أولاً ثم إحلال سلام دائم في المنطقة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقّعَت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والموادّ الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول، لتأمين وصول صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى العالم.

من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء مع نظيرَيه الأذربيجاني جيهون بيرموف والتركمانستاني راشد ميراضوف، في مدينة تركمانباشي التركمانستانية، استعداد الدول الثلاث لاتخاذ خطوات ملموسة لنقل غاز البلد الأخير إلى القارة الأوروبية بشكل يستفيد منه البلدان الثلاثة.

وأضاف أن تركيا تنقل حالياً الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر خط أنابيب جنوب القوقاز وخط الأنابيب العابر للأناضول "تاناب".

ولفت وزير الخارجية إلى أن الحاجة إلى تنويع الموارد والطرق أصبحت أكثر أهمية لأمن الطاقة.

وتابع: "هذا الوضع جعل موارد حوض بحر قزوين في المقدمة، ومواقعنا الجغرافية ومواردنا البشرية والطبيعية تُظهِر مدى قوتنا عندما نتحد معاً".

كذلك أكّد جاوش أوغلو أن تركيا تتمتع بتعاون اقتصادي قويّ مع كل من أذربيجان وتركمانستان.