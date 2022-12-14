قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده وأذربيجان وتركمانستان مستعدة لاتخاذ خطوات ملموسة لنقل غاز البلد الأخير إلى القارة الأوروبية بشكل يستفيد منه البلدان الثلاثة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيرموف والتركمانستاني راشد ميراضوف، في مركز أوازا للمؤتمرات بمدينة تركمانباشي في تركمانستان.

وأوضح جاوش أوغلو أن البلدان الثلاثة قرّرَت تشكيل مجموعة عمل لنقل غاز تركمانستان إلى دول القارة الأوروبية.

وأضاف أن تركيا تنقل حاليا الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر خط أنابيب جنوب القوقاز وخط الأنابيب العابر للأناضول "تاناب".

ولفت وزير الخارجية إلى أن الحاجة إلى تنويع الموارد والطرق أصبحت أكثر أهمية لأمن الطاقة.

وتابع: "هذا الوضع جعل موارد حوض بحر قزوين في المقدمة، ومواقعنا الجغرافية ومواردنا البشرية والطبيعية تُظهِر مدى قوتنا عندما نتحد معاً".

وأكّد جاوش أوغلو أن تركيا تتمتع بتعاون اقتصادي قوي مع كل من أذربيجان وتركمانستان.

وأوضح أن أساس العلاقات بين تركيا وتركمانستان وأذربيجان هو اللغة المشتر كة والتاريخ والمعتقد والتراث الثقافي الذي يعود تاريخه إلى قرون طويلة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء عُقدَت قمة "أوازا"، وهي الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان، بمدينة تركمانباشي في تركمانستان.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القمة تهدف بشكل أساسي إلى اتخاذ خطوة بشأن الغاز الطبيعي والتمكن من جلب الغاز التركماني إلى تركيا عبر بحر قزوين.

وقال في كلمته: "حان الوقت كي نباشر أعمال نقل الغاز الطبيعي التركمانستاني أيضاً إلى أسواق الغرب".