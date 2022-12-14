سياسة
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جاوش أوغلو: تركيا وأذربيجان صادقتان في التطبيع مع أرمينيا والمحادثات مستمرة
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده وأذربيجان صادقتان بخصوص تطبيع العلاقات مع أرمينيا، وإن المحادثات في هذا الشأن متواصلة.
جاوش أوغلو: تركيا وأذربيجان صادقتان في التطبيع مع أرمينيا والمحادثات مستمرة
جاوش أوغلو: تركيا وأذربيجان صادقتان في التطبيع مع أرمينيا والمحادثات مستمرة / صورة: AA
14 ديسمبر 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده تواصل محادثاتها مع أرمينيا عبر ممثلين خاصين، وأنها وأذربيجان "صادقتان" بخصوص التطبيع.

جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي الثلاثي مع نظيريه التركمانستاني والأذربيجاني في إطار القمة الأولى لزعماء تركيا وتركمانستان وأذربيجان في تركمانستان.

وشدد جاوش أوغلو على أن تركيا لا تتدخل في توجيه أي دولة، وأنها مع أذربيجان صادقتان بخصوص التطبيع.

وأكد ضرورة أن تتخذ أرمينيا خطوات صادقة وأن توقع اتفاق السلام في أقرب وقت ممكن.

وقال: "اتخذنا بعض الخطوات فيما يتعلق بالشحن الجوي بخصوص فتح مجالنا الجوي بطريقة منسقة، وذلك من أجل خطوات زيادة الثقة، وعليه ينبغي على أرمينيا أن تتخذ خطوة صادقة بعد الآن، إذ يجب عليها الرد بصدق على نهجنا الصادق".

وأوضح أن تركيا وأذربيجان حليفان طبيعيان، مضيفاً: "من الطبيعي تماماً أن تجري الدولتان المتحالفتان مناورات وتعاوناً وبرامج تدريبية مشتركة فيما بينهما، وهذا لا يشكل تهديداً لأي دولة أو طرف".

ولفت جاوش أوغلو إلى أن قسماً من الغاز الطبيعي الأذربيجاني يباع إلى تركيا وقسماً يتجه نحو أوروبا عبر تركيا.

وأردف: "ومن أجل وصول الغاز التركمانستاني إلى تركيا يجب أن يمر من أذربيجان، (..) هذا التعاون يجب أن يكون لصالح البلدان الثلاثة".

وبيّن جاوش أوغلو أن قمة قادة تركيا وأذربيجان وتركمانستان شهدت إقرار تشكيل مجموعة عمل لبحث تفاصيل مسألة نقل غاز تركمانستان إلى تركيا عبر أذربيجان.

وأشار إلى أن القمة بحثت تعزيز التعاون الاقتصادي والخطوات التي يمكن أن تتخذها الدول الثلاث فيما يتعلق بالطاقة والنقل، مضيفاً: "وفي هذا الإطار جرى توقيع عدد من الاتفاقيات وتشكيل مجموعات عمل".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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