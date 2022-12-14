سياسة
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"متربص الغابات".. فرنسا توقف مشتبهاً بارتكابه ما يقارب 5 جرائم اغتصاب
أوقفت الشرطة الفرنسية رجلاً يُلقب بـ"متربص الغابات"، يُشتبه في ارتكابه ما لا يقل عن خمس عمليات اغتصاب بين عامي 1998 و2008، وفقاً لمصدر قضائي. ووجهت الشرطة نداءات عدة لمساعدتها في التعرف على متربص الغابات في باريس، معتمداً الأسلوب عينه في كل مرة.
"متربص الغابات".. فرنسا توقف مشتبهاً بارتكابه ما يقارب 5 جرائم اغتصاب
فرنسا توقف مشتبهاً بارتكابه ما يقارب 5 جريمة اغتصاب / صورة: AFP
14 ديسمبر 2022

أوقفت الشرطة الفرنسية الأربعاء رجلاً يُلقب بـ"متربص الغابات"، يُشتبه في ارتكابه ما لا يقل عن خمس عمليات اغتصاب بين عامي 1998 و2008، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.

وجرى توقيف الرجل البالغ 62 عاماً في منطقة سين ومارن عند أبواب باريس، وهو يواجه تهماً محتملة بارتكاب جرائم اغتصاب بقوة السلاح والخطف.

وكانت الشرطة وجهت نداءات عدة لمساعدتها في التعرف على شخص يُشتبه بارتكابه سلسلة جرائم اغتصاب في محيط باريس وفي لاروشيل بمنطقة شارانت ماريتيم غرب البلاد، معتمداً الأسلوب عينه في كل مرة.

وقال كبير المحققين فيليب غيشار سنة 2019 عندما أطلقت الشرطة حملة عامة لتعرُّف المشتبه به، فإن الأخير كان يرتكب أفعاله من دون تغطية وجهه، وكانت آثار حمض نووي تظهر في كل حالة من الحالات.

وكانت أعمار الضحايا تتراوح بين 15 و19 عاماً، وكان المرتكب يوقع بضحاياه بعد تهديدهم بالسكين واقتيادهم إلى مناطق حرجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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