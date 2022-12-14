سياسة
3 دقيقة قراءة
"تجاوزات في الحملة الرئاسية".. فرنسا تفتش مقار حزب ماكرون وشركة ماكينزي
خضعت مقار شركة ماكينزي الاستشارية وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "لنهضة والمؤسسة التي تموّله في باريس لعمليات تفتيش في إطار تحقيقات بشأن تدخّل مكاتب استشارية في حملات الرئيس الانتخابية عامَي 2017 و2022. وأقرّ وزير الاقتصاد برونو لومير بحصول "تجاوزات".
"تجاوزات في الحملة الرئاسية".. فرنسا تفتش مقار حزب ماكرون وشركة ماكينزي
فرنسا تفتش مقار حزب ماكرون وشركة ماكينزي / صورة: AFP
14 ديسمبر 2022

خضعت مقرات شركة ماكينزي الاستشارية وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "النهضة" والمؤسسة التي تموّله في باريس لعمليات تفتيش، الثلاثاء، في إطار تحقيقات بشأن تدخّل مكاتب استشارية في حملات الرئيس الانتخابية عامَي 2017 و2022.

جاء ذلك وفق ما أعلنت النيابة الوطنية المالية الأربعاء مؤكّدةً بذلك خبراً نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وقالت النيابة إن قضاة مكلّفون بتحقيقين قضائيين فُتحا في أكتوبر/تشرين الأول، نفذوا عمليات التفتيش.

ويشمل أحدهما تدخّل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية للرئيس الفرنسي في عامَي 2017 و2022، أما الثاني فيتمحور حول تعميم لجوء الدولة إلى هذه المكاتب، وفق ما أفادت مصادر مطّلعة على الملف.

وقال مكتب ماكينزي في بيان إنه "يؤكد أن في 13 ديسمبر/كانون الأول حصلت عمليات زيارة نفّذها قاضي تحقيق إلى مقرّ ماكينزي فرنسا في باريس"، مؤكداً أنه "يتعاون بشكل كامل مع السلطات العامة، كما كانت الحال دائماً".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم حزب "النهضة" لويك سينيور لوكالة الصحافة الفرنسية أن "في بيانها الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت النيابة الوطنية المالية إلى أنها فتحت تحقيقاً قضائياً في ظروف تدخل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية عامَي 2017 و2022، إثر شكاوى قدّمها نواب وجمعيات".

وأضاف "من الطبيعي أن يحقق القضاء بشكل حرّ ومستقلّ لتوضيح هذه المسألة"، مشيراً إلى أن الحزب في خدمة القضاة "ليرسل إليهم أي عنصر مفيد بشأن الحملات المذكورة في إطار تحقيقاتهم".

في الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، أثار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ جدالات بشأن استخدام أموال عامة لصالح هذه المكاتب، وطالبت المعارضة بتحقيق حول احتمال وجود محسوبية من جانب حزب ماكرون استفاد منها مكتب ماكينزي.

بدوره، أقرّ وزير الاقتصاد برونو لومير بحصول "تجاوزات" في الماضي مع لجوء وزارات إلى مكاتب استشارية على غرار ماكينزي، لكنّه أكد أن هذه العادة "صُحّحت" اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us