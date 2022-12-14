سياسة
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الصحة العالمية: نأمل ألا تصبح جائحة كورونا سبباً لطوارئ عالمية العام المقبل
بعد إعلان الصين التخلي عن سياسية "صفر كوفيد"، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن مخاوفه في أن تتسبب الجائحة في إعلان حالة طوارئ عالمية العام المقبل.
الصحة العالمية: نأمل ألا تصبح جائحة كورونا سبباً لطوارئ عالمية العام المقبل
جيبريسوس: نأمل ألا تصبح جائحة كوفيد سببا لطوارئ عالمية العام المقبل / صورة: Reuters
14 ديسمبر 2022

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنه "يأمل" في ألا تتسبب جائحة كوفيد-19 في إعلان حالة طوارئ صحية عالمية العام المقبل.

تأتي تصريحاته في إفادة لوسائل الإعلام مع تخلي الصين عن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة وسماحها بالتعايش مع الفيروس مثيرة مخاوف من مواجهة ثاني اقتصاد في العالم ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد.

وتجتمع منظمة الصحة العالمية كل بضعة أشهر لتقرر سواء كان فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر قبل ثلاث سنوات في ووهان بالصين وتسبب في مقتل 6.6 مليون إنسان، ما زال يمثل "حالة طوارئ للصحة العامة على المستوى العالمي".

ويهدف ذلك إلى تنسيق الاستجابة العالمية ومن شأنه فتح سُبُل التمويل للتعاون في مشاركة اللقاحات والعلاجات.

وأعلنت بكين الأسبوع الماضي تخفيف عناصر مهمة من القيود الصارمة التي استخدمت على نطاق واسع لمكافحة الجائحة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن التدابير الرئيسية التي أعلنت عنها وقف اختبارات "بي سي آر" المنهجية والواسعة النطاق، وإمكانية العزلة الذاتية للإصابات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، والاستخدام المحدود أكثر للحجر، وسحب تطبيق تديره الدولة، يُستخدم لتتبع حركة السفر إلى المناطق المنكوبة بكوفيد-19.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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