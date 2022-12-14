سياسة
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فرنسا تتقدم بهدف مبكر في الشوط الأول مع المغرب بنصف نهائي كأس العالم
انطلقت صافرة مباراة نصف النهائي بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، الأربعاء، في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة في كأس العالم 2022. وأحرزت فرنسا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بقدم الظهير ثيو هرنانديز بعد ضغط فرنسي حاد منذ الدقيقة الأولى.
فرنسا تتقدم بهدف مبكر في الشوط الأول مع المغرب بنصف نهائي كأس العالم
فرنسا تتقدم بهدف مبكر في الشوط الأول مع المغرب بنصف نهائي كأس العالم / صورة: AA
14 ديسمبر 2022

انطلقت صافرة المباراة النارية بين المنتخب المغربي ونظيرها الفرنسي، الأربعاء، في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسة نصف نهائي لكأس العالم 2022.

وأحرزت فرنسا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بقدم الظهير ثيو هرنانديز بعد ضغط فرنسي حاد منذ الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة الـ44 كاد المغرب أن يحرز هدف التعادل بعد ركنية وتسديدة ارتطمت بالقائم من قبل جواد اليامي، لاعب فريق ريال بلد الوليد الإسباني.

وعانى دفاع المنتخب المغربي من توغلات المخضرم أنطوان غريزمان، صاحب الفضل الأكبر في الهدف الأول.

وفي نهاية الشوط حاول أسود الأطلس إحراز هدف التعادل من ضربات حرة وركنية.

ويعتبر لقاء اليوم، أول لقاء رسمي بين فرنسا والمغرب في دور نصف النهائي على مر نُسخ المونديال.

ويتمتع المنتخب المغربي بتأييد عربي واسع من بغداد إلى باماكو، حيث احتفل المشجعون بانتصارات المنتخب المغربي وتفوقه على منتخبات أوروبية كبرى، مثل إسبانيا والبرتغال، في أول كأس عالم تستضيفه دولة عربية.

وسافر آلاف المغاربة بالفعل إلى قطر وتسابق مئات آخرون لشراء التذاكر في اللحظة الأخيرة بعد أن وعدت شركة الخطوط الجوية المغربية بتوفير المزيد من التذاكر على متن 30 رحلة إضافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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