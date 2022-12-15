سياسة
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أداء خيالي بلا تهديف.. المغرب يتعثّر أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال
فاز المنتخب الفرنسي، البطل السابق لمونديال 2018، على نظيره المغربي بإحرازه هدفين نظيفين وتأهله إلى نهائي كأس العالم لمواجهة الأرجنتين. وأضاع الظهير الأيسر المغربي، يحي عطية الله، فرصة خطيرة في الدقيقة الـ53 اقترب فيها المغرب من إحراز هدف التعادل.
أداء خيالي بلا تهديف.. المغرب يتعثّر أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال
المغرب يتعثّر أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال / صورة: AA
15 ديسمبر 2022

فاز المنتخب الفرنسي، البطل السابق لمونديال 2018، على نظيره المغربي بإحرازه هدفين نظيفين وتأهله إلى نهائي كأس العالم لمواجهة الأرجنتين.

وتقدمت فرنسا بإحراز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بقدم الظهير ثيو هرنانديز، وفي الدقيقة الـ79، عزز اللاعب راندال كولو مواني الفوز بتسجيل الهدف الثاني وحسم المباراة.

احتدمت المباراة مع بداية الشوط الثاني في محاولات لإحراز هدف التعادل من قبل أسود الأطلس، في مقابل محاولات فرنسية لتعزيز الهدف الأول.

وأضاع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فرصة ذهبية لتعديل النتيجة.

ونجح المنتخب المغربي في إتمام توغلات عديدة من الجانب الأيمن عن طريق أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سانجرمان، وحكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، ولكن دون جدوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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