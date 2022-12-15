فاز المنتخب الفرنسي، البطل السابق لمونديال 2018، على نظيره المغربي بإحرازه هدفين نظيفين وتأهله إلى نهائي كأس العالم لمواجهة الأرجنتين.

وتقدمت فرنسا بإحراز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بقدم الظهير ثيو هرنانديز، وفي الدقيقة الـ79، عزز اللاعب راندال كولو مواني الفوز بتسجيل الهدف الثاني وحسم المباراة.

احتدمت المباراة مع بداية الشوط الثاني في محاولات لإحراز هدف التعادل من قبل أسود الأطلس، في مقابل محاولات فرنسية لتعزيز الهدف الأول.

وأضاع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فرصة ذهبية لتعديل النتيجة.

ونجح المنتخب المغربي في إتمام توغلات عديدة من الجانب الأيمن عن طريق أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سانجرمان، وحكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، ولكن دون جدوى.