سياسة
2 دقيقة قراءة
البنوك المركزية الخليجية تقتفي أثر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة
في أعقاب قرار البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة أقدمت السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، بينما رفعت الإمارات سعر الفائدة الأساسي إلى 4.4%.
البنوك المركزية الخليجية تقتفي أثر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة
مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن / صورة: AA
15 ديسمبر 2022

رفعت معظم دول الخليج أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية في أعقاب قرار البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس القدر.

وعادة ما توجه قرارات الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة البنوك المركزية في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.

ورفعت السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. ورفع البنك المركزي السعودي أسعار إعادة الشراء إلى 5% وإعادة الشراء العكسي إلى 4.5%. كما رفعت الإمارات سعر ا لفائدة الأساسي إلى 4.4%، اعتباراً من الخميس.

وأعلن بنكا البحرين وقطر المركزيان رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس. ورفعت الكويت سعر الخصم 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي من 3% إلى 3.50%، اعتباراً من السابع من ديسمبر/كانون الأول.

ولا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة بين دول الخليج المصدرة للنفط في عام 2022 محدوداً حتى الآن، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يكون التأثير واضحاً في المستقبل.

وقال جاستن ألكسندر مدير "جالف إيكونوميكس" والمحلل المعني بشؤون الخليج في "جلوبال سورس بارتنرز"، "حتماً ستوقف أسعار الفائدة المرتفعة نمو الائتمان وتضر بربحية الشركات، على الرغم من أن البنوك ستستفيد من هوامش دخل صافية أعلى".

وأضاف: "مع ذلك توجد أدلة تشير إلى أن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النمو غير النفطي في المنطقة محدود وسط قوة أسعار النفط التي تدعم السيولة".

وبينما توقع الاحتياطي الاتحادي توقف النمو الاقتصادي الأمريكي تقريباً العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الخليج بنحو 3.6%. وتحاول جميع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تنويع اقتصاداتها في قطاعات أخرى غير النفط والغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us