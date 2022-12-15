سياسة
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واشنطن بوست: أمريكا تخطط لدعم أوكرانيا بأدوات صنع قنابل ذكية
تخطط الولايات المتحدة لإرسال معدات إلكترونية إلى أوكرانيا تحول الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية، الأمر الذي يسمح بدرجة عالية من الدقة في الاستهداف، حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين.
واشنطن بوست: أمريكا تخطط لدعم أوكرانيا بأدوات صنع قنابل ذكية
صواريخ JDAM التي تنوي واشنطن تسليمها لأوكرانيا / صورة: military.com
15 ديسمبر 2022

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لدعم أوكرانيا بمعدات إلكترونية تحول الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية، الأمر الذي يسمح بدرجة عالية من الدقة في الاستهداف.

وتشتمل المجموعات، حسب الصحيفة، على أجهزة تحديد المواقع العالمية من أجل الدقة، ويمكن تثبيتها على مجموعة متنوعة من الأسلحة، مما يخلق ما يسميه البنتاغون ذخيرة الهجوم المباشر المشترك أو JDAM.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أو أي من كبار مستشاريه للأمن القومي وافقوا على نقل "JDAM" المقترح إلى أوكرانيا.

ولم تذكر المصادر لواشنطن بوست الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ما إذا كانت القوات الأوكرانية ستستخدم المعدات على الطائرات أو الأسلحة الأرضية أو ما الأنظمة المحددة في ترسانة أوكرانيا التي ستكون مرشحة لمثل هذا التعزيز.

ويعتمد سلاح الجو الأوكراني بشكل أساسي على طائرات "ميغ" النفاثة القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وقد سعى البنتاغون لإيجاد طرق لتحديثها بدلاً من توفير طائرات غربية أحدث تتطلب من طياريها ووحدات الصيانة إجراء تدريب جديد معقد.

والثلاثاء قال مسؤولون أمريكيون كبار لصحيفة واشنطن بوست إن البنتاغون يستعد أيضاً لتزويد أوكرانيا بـنظام صواريخ باتريوت، وهو سلاح الدفاع الجوي الأكثر تطوراً للجيش الأمريكي.

وقال مسؤولون إن بايدن لم يوافق بعد على هذه الخطوة، لكنه قد يفعل ذلك قريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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