سياسة
3 دقيقة قراءة
سعيّد يبحث مع بلينكن في واشنطن الأوضاع في تونس ويدافع عن إجراءاته الأخيرة
دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد في واشنطن عن إجراءاته المثيرة للجدل التي بدأها بتعليق عمل البرلمان في يوليو/تموز 2021 الذي أيده، حسب قوله، الشعب ونواب في وقت كانت البلاد "على شفا حرب أهلية".
سعيّد يبحث مع بلينكن في واشنطن الأوضاع في تونس ويدافع عن إجراءاته الأخيرة
الرئيس التونسي يدافع في واشنطن عن قراره حلّ البرلمان ووضع دستور جديد / صورة: AP
15 ديسمبر 2022

بحث الرئيس التّونسي قيس سعيد في واشنطن مع ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأوضاع في تونس.

جاء ذلك وفق بيان صدر مساء الأربعاء عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب جلسة عمل جمعت الجانبين على هامش المشاركة في القمة الأمريكية-الإفريقية.

وذكر البيان، أن الجانبَين بحثا "حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الادعاءات التي تنشرها بعض الأطراف بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج (بلا تفاصيل)".

كما بحث الطرفان، وفق بيان الرّئاسة "أهمية تمكين الشعب التونسي صاحب السيادة من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات المبرمجة السبت القادم".

وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى "العلاقات التاريخية والمتينة بين تونس والولايات المتحدة وما يتقاسمه البلدان من إيمان راسخ بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في إطار ما يكفله الدستور والقانون" حسب ذات البيان.

واستعرض سعيّد كذلك "جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب التونسي في هذه الفترة".

كما دافع الرئيس التونسي عن إجراءاته التي بدأها بتعليق عمل البرلمان في يوليو/تموز 2021 الذي أيده، حسب قوله، الشعب ونواب في وقت كانت البلاد "على شفا حرب أهلية".

بدوره، جدّد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على "استعداد بلاده لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي لا سيما في ظلّ المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة" وفق البيان.

كما جرى الاتفاق على "مواصلة العمل والتنسيق بين المسؤولين في البلدَين لمتابعة جملة من ملفات الشراكة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في عدة مجالات".

وبدأ سعيّد الاثنين زيارة للولايات المتحدة تستمر أربعة أيام، للمشاركة في القمة الأمريكية-الإفريقية.

وفي يوليو الماضي أعلن بايدن عزمه استضافة عدد من قادة الدول الإفريقية بواشنطن، وأوضح أن "القمة ستظهر التزام الولايات المتحدة تجاه إفريقيا، وستساعد في تعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة".

وتأتي زيارة سعيّد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتمثل أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us