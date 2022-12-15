سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد قياديين من تنظيم PKK الإرهابي خارج الحدود
قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الاستخبارات التركية نفذت عملية خارج الحدود وحيّدت قياديين اثنين في تنظيم PKK الإرهابي، وذلك في عمليتين أمنيتين شمالي العراق وسوريا.
الاستخبارات التركية تحيّد قياديين من تنظيم PKK الإرهابي خارج الحدود
الاستخبارات التركية تنفذ عملية خارج الحدود وتحيّد قياديين من تنظيم PKK الإرهابي / صورة: وزارة الدفاع التركية
15 ديسمبر 2022

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قياديين اثنين في تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق وسوريا.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول الخميس أن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق.

وأشارت إلى أن "سونغول" الملقبة حركياً باسم "روزا" تولت عدداً من المهام داخل التنظيم في 2010، وانضمت إلى أنشطته في ريف ولاية ديار بكر (جنوب شرق) عام 2013.

وأكدت أن الإرهابية "تارينجي" شاركت كذلك في عمليات التنظيم ضد قوى الأمن بسوريا، كما قدّمت دورات في حمل السلاح للإرهابيين ودروساً "أيديولوجية" لأعضاء التنظيم شمالي العراق.

وفيما يتعلق بالإرهابي الآخر أشارت المصادر التركية إلى أنه يُدعى "عثمان موطلو" واسمه الحركي "ديلخواز أغير" المسؤول عن اعتداء إرهابي استهدف (بوقت سابق) بقذائف الهاون قوات حرس الحدود التركية بولاية ماردين (جنوب شرق).

وأكدت أن الإرهابي منتسب إلى تنظيم YPG الذراع السورية لـPKK الإرهابي ونجحت الاستخبارات التركية في تحييده بمنطقة عامودا شمال شرقي سوريا داخل سيارة محملة بالمتفجرات.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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