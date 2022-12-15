تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قياديين اثنين في تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق وسوريا.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول الخميس أن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق.

وأشارت إلى أن "سونغول" الملقبة حركياً باسم "روزا" تولت عدداً من المهام داخل التنظيم في 2010، وانضمت إلى أنشطته في ريف ولاية ديار بكر (جنوب شرق) عام 2013.

وأكدت أن الإرهابية "تارينجي" شاركت كذلك في عمليات التنظيم ضد قوى الأمن بسوريا، كما قدّمت دورات في حمل السلاح للإرهابيين ودروساً "أيديولوجية" لأعضاء التنظيم شمالي العراق.

وفيما يتعلق بالإرهابي الآخر أشارت المصادر التركية إلى أنه يُدعى "عثمان موطلو" واسمه الحركي "ديلخواز أغير" المسؤول عن اعتداء إرهابي استهدف (بوقت سابق) بقذائف الهاون قوات حرس الحدود التركية بولاية ماردين (جنوب شرق).

وأكدت أن الإرهابي منتسب إلى تنظيم YPG الذراع السورية لـPKK الإرهابي ونجحت الاستخبارات التركية في تحييده بمنطقة عامودا شمال شرقي سوريا داخل سيارة محملة بالمتفجرات.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.