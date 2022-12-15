أشاد ملك المغرب محمد السادس بما قدمه منتخب بلاده لكرة القدم من "إنجازات متميزة" وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بقطر.

الإشادة بالمنتخب المغربي جاءت خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الملك مساء الأربعاء، مع قائد المنتخب غانم سايس ومدربه وليد الركراكي، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية الخميس.

وفي نصف نهائي المونديال مساء الأربعاء فازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل ليواجه المغرب كرواتيا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما تلعب فرنسا مع الأرجنتين في النهائي الأحد.

وأعرب الملك محمد السادس خلال الاتصالين الهاتفيين عن تمنياته للمنتخب بـ"كامل النجاح في اللقاءات المقبلة".

ومشيداً بالركراكي قال الملك إنه "استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، ما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة".

والمغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للدور نصف النهائي منذ أن انطلقت البطولة الأبرز في عالم كرة القدم عام 1930.

كما أنه ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل للمربع الذهبي بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.​​​​​​​

ووفق الوكالة أجرى الملك محمد السادس أيضاً اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بتأهل منتخب بلاده لنهائي المونديال.