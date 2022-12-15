اجتازت المقاتلة المُسيّرة التركية "بيرقدار قيزيل إلما" بنجاح أول اختبار تحليق لها.

وأفاد بيان صادر عن شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية الأربعاء بأنها أجرت تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المُسيّرة في مركز التدريب والاختبار التابع لها في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.

وحسب البيان بدأت "بيرقدار قيزيل إلما" التحليق بحلول الساعة 14:59 ظهر الأربعاء قبل أن تهبط الساعة 15:17 (ت.غ).

وبهذا تكون المقاتلة المُسيّرة أتمت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الطيران التركي تحليقها الذي استغرق 18 دقيقة.

ومطلع مارس/آذار الماضي أماط سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة "بايكار" اللثام عن المقاتلة المُسيّرة المحلية ونشر حينها صوراً لهيكلها دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المُسيّرة فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام القتال جو-جو كالمقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأصعب بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.