باشرت الممرضات في المملكة المتحدة الخميس إضراباً عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور.

وذكرت شبكة BBC البريطانية أن الممرضات في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية بدأن إضراباً عن العمل ابتداء من الساعة 08:00 (ت.غ) لمدة 12 ساعة.

وأوضحت أن القطاع الصحي سيستمر أثناء الإضراب في تقديم خدمات الرعاية العاجلة والجراحة الروتينية اللازمة.

وأشارت الشبكة إلى أن الممرضات في اسكتلندا لن يشاركن في الإضراب، بخاصة بعد عرض حكومي جديد للأجور، دون ذكر التفاصيل.

وذكرت الكلية الملكية للتمريض (RCN) في بيان أن الموظفين "لم يُترك لهم أي خيار آخر بعد رفض الحكومة استئناف المحادثات بشأن الأجور"، وفق الشبكة.

من جانبها قالت وزيرة الصحة ماريا كولفيلد في تصريحات للشبكة إنها "تتعاطف مع الممرضات، لكنها تتعاطف أيضاً مع الشعب البريطاني عندما يتعلق الأمر بتمويل الزيادات الكبيرة في الأجور".

ووصفت الوزيرة زيادة الأجور بنسبة 19% التي طالبت بها نقابة الممرضات بأنها "غير واقعية"، مؤكدة ضرورة أن يوجد "توازن" مطلبي للجميع.