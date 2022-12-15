سياسة
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بسبب حرب أوكرانيا.. مشروع قرار أمريكي لإخراج روسيا من مجلس الأمن
تقدم عضوان بمجلس النواب الأمريكي عن ولايتَي تينيسي وكارولينا الجنوبية بمشروع قرار ينص على إخراج روسيا من مجلس الأمن الدولي لحربها على أوكرانيا، إذ طالبا في بيانٍ الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ كل الخطوات من أجل تحقيق ذلك.
بسبب حرب أوكرانيا.. مشروع قرار أمريكي لإخراج روسيا من مجلس الأمن
مجلس النواب الأمريكي / صورة: AA
15 ديسمبر 2022

قدّم عضوان في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار ينص على إخراج روسيا من مجلس الأمن الدولي بسبب حربها على أوكرانيا.

وفي بيان صادر عنهما الأربعاء قال النائب عن ولاية تينيسي ستيف كوهين (ديمقراطي) وممثل ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون (جمهوري) إن مشروع القرار الذي قدماه ينص على إخراج روسيا من مجلس الأمن بسبب "احتلالها أوكرانيا دون مبرر".

النائبان العضوان في لجنة الأمن والتعاون في أوروبا لدى مجلس النواب اعتبرا أن روسيا بحربها على أوكرانيا "انتهكت وجود مجلس الأمن ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة".

وطالب مشروع القرار الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ كل الخطوات من أجل إخراج روسيا من مجلس الأمن.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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