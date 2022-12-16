سياسة
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إسطنبول.. افتتاح أكبر خزان للغاز في أوروبا بحضور أردوغان
تستمر تركيا في بذل جهود لتصبح مركزاً في تجارة الغاز الطبيعي، وذلك عبر احتضانها مشاريع دولية، إلى جانب منشآت الغاز الطبيعي المسال، إذ تستعد لافتتاح أكبر خزان للغاز في أوروبا بمدينة إسطنبول، وذلك بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
إسطنبول.. افتتاح أكبر خزان للغاز في أوروبا بحضور أردوغان
إسطنبول.. افتتاح أكبر خزان للغاز في أوروبا بحضور أردوغان صورة: AA / AA
16 ديسمبر 2022

تتحضر تركيا لتدشين منشأة سيليفري لتخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض، وهي أول منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في تركيا وتعد أكبر خزان للغاز على مستوى أوروبا.

ومن المرتقب أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفل افتتاح المنشأة الواقعة في إسطنبول اليوم الجمعة.

وزيدت سعة مرفق تخزين الغاز الطبيعي في سيليفري إلى 4 مليارات و600 مليون متر مكعب، لتضع تركيا استثماراً عملاقاً آخر موضع التنفيذ في مجال تأمين إمدادات الطاقة.

وتتبع المنشأة لشركة بوتاش وكانت تبلغ سعتها التخزينية في الأصل 3.2 مليار متر مكعب بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 28 مليون متر مكعب.

وجرى تنفيذ أعمال التوسعة في 18 بئراً على منصتَين بحريتَين، فيما أُجريَ اختبار تدفُّق للغاز الطبيعي في 9 آبار منها.

ومع نهاية أعمال التوسعة المستمرة منذ 4 سنوات، ستزيد الطاقة الإنتاجية الخلفية من 28 مليون متر مكعب إلى 75 مليون متر مكعب يومياً، وستلبي 8% من استهلاك تركيا السنوي من الغاز الطبيعي.

أمن الطاقة التركي

وبالتزامن مع زيادة سعتها التخزينية كل عام لضمان أمن الإمداد بالغاز الطبيعي، تواصل تركيا أنشطتها الاستكشافية في الوطن الأزرق بلا انقطاع. ومؤخراً اكتمل اختبار إحراق الغاز بنجاح في بئريَن حُفرَتا بالمنطقة جزءاً من أعمال زيادة السعة في مرفق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في سيليفري.

وسط الأزمة الحادة التي تعصف بسوق الطاقة العالمية، تسابق تركيا الزمن لتنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تخفيض فاتورة الطاقة السنوية التي تتجاوز حاجز 40 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة لديها عبر اكتشاف مزيد من مصادر الطاقة المحلية وزيادة الاعتماد على البدائل المتجددة.

فيما بدأت تركيا فعلياً وضع اللمسات الأخيرة لتدشين أول حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل التركية في البحر الأسود خلال الربع الأول من العام المقبل، وهو ما أكده وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز في 8 مارس/آذار الماضي بقوله: "سنُدرِج هذا الغاز في النظام في الربع الأول من 2023".

وحتى الآن بلغ احتياطي الغاز الإجمالي المكتشف في البحر الأسود نحو 540 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يصل أعلى مستوى إنتاج في البحر الأسود في 2027-2028، إذ ستُنتَج 40 مليون متر مكعَّب من الغاز يومياً ونحو 15 مليار متر مكعب من الغاز على أساس سنوي في هذه الفترة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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