سياسة
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بارتفاع 21%.. أكثر من 200 ألف ضحية للعنف الأسري في فرنسا عام 2021
كشفت بيانات محدثة لوزارة الداخلية الفرنسية ارتفاعاً ملحوظاً لعدد ضحايا العنف الأسري في  البلاد الذي بلغ 208 آلاف ضحية بزيادة 21% مقارنة بعام 2020.
بارتفاع 21%.. أكثر من 200 ألف ضحية للعنف الأسري في فرنسا عام 2021
أكثر من 200 ألف ضحية للعنف الأسري عام 2021 / صورة: Getty Images
15 ديسمبر 2022

حددت الشرطة الفرنسية نحو 208 آلاف ضحية للعنف الأسري في عام 2021، في ازدياد بنسبة 21% مقارنة بعام 2020، حسب بيانات أصدرتها وزارة الداخلية الخميس، في ظل زيادة معدلات الإبلاغ عن هذه الحالات من جانب الضحايا.

وأشارت دائرة الإحصاء التابعة للوزارة إلى أن عدد الوقائع المسجلة لديها في هذا المجال "تضاعف عملياً منذ عام 2016، في إطار ازدياد معدلات الإبلاغ وتحسين ظروف استقبال الضحايا من جانب دوائر الشرطة والدرك".

وبالتالي، ارتفعت نسبة الأفعال القديمة (أي تلك المرتكبة قبل سنة تسجيلها)، من 18% في عام 2016 إلى 28% عام 2021.

من بين 208 آلاف ضحية للعنف الأسري سجلتها خدمات الشرطة والدرك في عام 2021، يرتبط ثلثا الحالات بممارسات عنف جسدي، وأقل من الثلث بقليل يعود إلى حالات عنف نفسي أو لفظي، وفق الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المسجلة المرتبطة بالعنف الزوجي الجنسي كانت نادرة (4% من الضحايا).

وغالبية ضحايا العنف المرتكب من الشريك الحالي أو السابق هم من النساء (87%). كما أن أقل من واحدة من كل أربع ضحايا للعنف الأسري تقدمت بشكوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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