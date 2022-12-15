طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، نظيرته البلجيكية حجة لحبيب، باتخاذ إجراءات ضد كيانات تنظيم PKK الإرهابي النشطة في بلادها وكامل أوروبا.

وعقد جاوش أوغلو، مؤتمراً صحفياً مع لحبيب بعد لقاء ثنائي بالعاصمة أنقرة، شدد فيه على ضرورة مكافحة الإرهاب دون قيد أو تمييز.

وأضاف موجهاً كلامه إلى نظيرته البلجيكية "نتطلع إلى تضامنكم معنا في هذا الموضوع، كما نتطلع كذلك إلى اتخاذكم إجراءات ضد كيانات PKK النشطة على نطاق واسع في بلجيكا وكامل أوروبا وكفاحكم لهذه الكيانات".

وكانت تركيا قد وقعت مذكرة ثلاثية مع السويد وفنلندا أيضاً بخصوص مكافحة الإرهاب خلال قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وتعتبر تركيا أن بعض البلدان الغربية تنتهج سياسة الكيل بمكيالين. فعلى الرغم من تصنيف تنظيم PKK على قوائم الإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي، فإن السلطات في الدول الأوروبية تسمح للتنظيم بالعمل في أراضيه بكل أريحية، حتى إنها تجاوزت ذلك إلى الدعم العلني للتنظيم.

وقال جهاز الشرطة الأوروبي في تقريرَي 2018 و2019 إن تنظيم PKK الإرهابي يستخدم الأراضي الأوروبية قاعدة لوجستية لجمع الأموال وتجنيد العناصر وتسهيل وصول السلاح.

وأشار تقرير الشرطة الأوروبية عام 2015 إلى أن لتنظيم PKK الإرهابي معسكرات تدريب وتجنيد في بلجيكا، وأشار تقرير آخر عام 2017 إلى وجود معسكرات للتنظيم في جبال الألب بسويسرا.