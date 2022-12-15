سياسة
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"ضربتا جزاء واضحتان".. المغرب يحتج رسمياً على "ظلم تحكيمي" في نصف النهائي
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة بخصوص "ظلم تحكيمي" تعرض له في مباراته ضد فرنسا (صفر-2) في نصف نهائي مونديال قطر 2022. وأضاف الاتحاد أن "الجامعة استغربت في الوقت نفسه من عدم تنبيه غرفة الفار إلى ذلك".
"ضربتا جزاء واضحتان".. المغرب يحتج رسمياً على "ظلم تحكيمي" في نصف النهائي
"ضربتا جزاء واضحتان".. المغرب يحتج رسمياً على "ظلم تحكيمي" في نصف النهائي. / صورة: AFP
15 ديسمبر 2022

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الخميس أنه تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة بخصوص "ظلم تحكيمي" تعرض له في المباراة ضد فرنسا (صفر-2) الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد المغربي في بيان "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد) بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة (المكسيكي) سيزار راموس"، موضحاً أنه أرسل رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم.

وأضاف الاتحاد أن "الجامعة استغربت في الوقت نفسه من عدم تنبيه غرفة الفار (حكم الفيديو المساعد) لذلك".

وتابع: "وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي وقع على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، في مباراة نصف نهائي كأس العالم".

ويحتج المسؤولون المغاربة على عرقلة المهاجم سفيان بوفال داخل المنطقة من قبل المدافع تيو هرنانديز، وبدلاً من احتساب ركلة جزاء، مُنح بطاقة صفراء لمهاجم أنجيه الفرنسي.

أما الحالة الثانية فتتعلق بمسك أورليان تشواميني للاعب الوسط سليم أملاح إثر ركلة ركنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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