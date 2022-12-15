أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين الأمريكيين من استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة.

ولا بد من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن، للموافقة عليه، حسب قناة الحرة الأمريكية.

وسيحتاج مجلس النواب إلى تمرير مشروع القانون قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية للكونغرس التي من المتوقع عقدها الأسبوع المقبل.

ويعتبر هذا التصويت أحدث إجراء من جانب المشرّعين الأمريكيين لمواجهة الشركات الصينية وسط مخاوف على الأمن القومي الأمريكي من أن بكين قد تستخدم هذه التطبيقات للتجسس على الأمريكيين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "مجلس الشيوخ أقر بالإجماع مشروع قانون يحظر على الموظفين الفيدراليين تنزيل أو استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية".

ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ أقر مشروع قانون مماثل في الكونغرس السابق، لكنه لم يتحرك إلى الأمام في مجلس النواب.

وأثار مسؤولون ومشرعون أمريكيون من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) مخاوف بشأن الشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" (ByteDance) ومقرها بكين.

وفي غضون خمس سنوات فقط، انتشر التطبيق، الذي يسمح للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو قصيرة مع موسيقى، وتقول الصحيفة إنه "التطبيق الأكثر شعبية في العالم، ويستخدمه ثلثا المراهقين الأمريكيين".

وأشارت إلى أن إدارة تيك توك قالت مراراً وتكراراً إنها لم تشارك أبداً بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية ولن تفعل ذلك إذا طُلب منها.