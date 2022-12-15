حذّر قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، الخميس، من هجوم روسي محتمل ضد العاصمة كييف.

وقال زالوجني لمجلة إكونوميست: "وفقاً لتقديراتنا، لديهم (الروس) في الاحتياط من 1.2 إلى 1.5 مليون شخص (..) الروس يدربون حوالي 200 ألف جندي جديد"، مضيفاً أنه ليس لديه شك بأن موسكو ستحاول مرة أخرى احتلال كييف.

ونفى المسؤول الأوكراني المزاعم التي تقول إن هناك مشاكل في روسيا تتعلق بعدم وجود إرادة للقتال.

وتابع بأن "التعبئة الروسية نجحت وليس صحيحاً أن مشاكلهم خطيرة جداً لدرجة أن هؤلاء الناس لن يقاتلوا، بل سيفعلون".

ومضى قائلاً: "أعرف أننا نستطيع هزيمة هذا العدو، لكن نحن بحاجة إلى تلك الموارد، نحن بحاجة إلى 300 دبابة و600 - 700 عربة مشاة قتالية و500 مدفع هاوتزر".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق خلال مقابلة مع مجلة نيوزويك، إن جيشه لا يخطط لوقف هجومه خلال فصل الشتاء.