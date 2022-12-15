أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إضافة 18 كياناً روسياً إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية في بيان إن الكيانات الإضافية ترتبط "بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي"، مشيراً إلى أن هذا التحديث يضاف إلى الجهود المتخذة إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية بتحييد أصول 40 شخصاً من الأوليغارش (النخبة الحاكمة).

وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة "هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي على تمويل حربها الاختيارية غير المعقولة ضد أوكرانيا. كما أن إجراءات اليوم تكمل على نطاق واسع تلك التي يتخذها شركاؤنا الدوليون".

وأشار إلى أنه "منذ بدء الغزو الروسي الوحشي الشامل في فبراير (شباط) 2022 اتخذت وزارة الخزانة إجراءات غير مسبوقة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، مع تأثيرات شديدة قصيرة وطويلة الأجل على اقتصادها".

وذكر المكتب أن العقوبات تستهدف استثمارات رجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين (مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين)، والأشخاص المرتبطين به.

وأشار إلى أنه أضاف إلى القائمة شركة روسبانك المساهمة العامة "وهو بنك تجاري، مقره في روسيا، استحوذ عليه بوتانين في وقت سابق من هذا العام".

وأكد أن "البنك المركزي لروسيا الاتحادية يعتبر روسبانك مؤسسة ائتمانية مهمة على مستوى النظام بالنسبة لحكومة الجمهورية".

وشملت العقوبات البريطانية والكندية الشركة في وقت سابق من هذا العام.

وتضمنت العقوبات أيضاً "VTB Bank Public Joint Stock Company"، ثاني أكبر بنوك روسيا، إضافة إلى بنوك وشركات مالية أخرى تتخذ من روسيا مقراً لها، بينما توجد شركة " Embassy Development Limited" المالية في بريطانيا و"ITC Consultants Cyprus Limited" للاستشارات المالية في قبرص الرومية.