سياسة
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إصابة قائد الشرطة البولندية إثر "هدية" مفخخة تلقاها من مسؤول أوكراني
قالت وزارة الداخلية البولندية، إن ياروسلاف شيمشيك القائد العام لشرطة البلاد أُصيب ونُقل إلى المستشفى بعدما انفجرت هدية في مقر الشرطة. وتلقى شيمشيك الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية خلال زيارته لأوكرانيا يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول.
إصابة قائد الشرطة البولندية إثر "هدية" مفخخة تلقاها من مسؤول أوكراني
إصابة قائد الشرطة البولندية إثر "هدية" مفخخة تلقاها من مسؤول أوكراني / صورة: Getty Images
15 ديسمبر 2022

قالت وزارة الداخلية البولندية الخميس، إن ياروسلاف شيمشيك القائد العام لشرطة البلاد أُصيب ونُقل إلى المستشفى بعدما انفجرت هدية في مقر الشرطة بوارسو.

وكان شيمشيك قد تلَقى الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية خلال زيارته لأوكرانيا يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الوزارة في بيان "نتيجة للانفجار، أُصيب القائد بجروح طفيفة وهو تحت الملاحظة في المستشفى منذ أمس" الأربعاء حين وقع الحادث.

ولم يتضح على الفور طبيعة الهدية.

أضافت الوزارة أن موظفاً مدنياً في مقر الشرطة أُصيب أيضاً لكنه لم يكن بحاجة إلى نقله إلى المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق أن انفجاراً في مقر الشرطة أسفر عن إصابة شيمشيك وإلحاق أضرار بسقف المبنى.

وذكرت الوزارة أن "الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات ذات صلة بما جرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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