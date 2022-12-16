سياسة
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زيلينسكي: 16 غارة على خيرسون خلال يوم.. وعقوبات أوروبية تاسعة على روسيا
اتفق أعضاء بالاتحاد الأوروبي على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا. فيما أعلن الرئيس زيلينسكي أنّ القوات الروسية استهدفت خيرسون بأكثر من 16 غارة، ما أدى إلى مقتل اثنين وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.
زيلينسكي: 16 غارة على خيرسون خلال يوم.. وعقوبات أوروبية تاسعة على روسيا
نائب رئيس منطقة خيرسون الذي عينته روسيا قال إن القوات الأوكرانية ستبدأ قريباً هجوماً على المدينة / صورة: Reuters
16 ديسمبر 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية استهدفت خيرسون الخميس بأكثر من 16 غارة، في قصف أسفر عن سقوط قتيلين وأدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة في خضمّ الشتاء.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي: "منذ بداية هذا اليوم قصفت روسيا خيرسون أكثر من 16 مرة في يوم واحد فقط".

واستعاد الجيش الأوكراني السيطرة على خيرسون من القوات الروسية الشهر الماضي لكنّ المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا تتعرّض مذّاك لضربات روسية شبه يومية.

وأضاف زيلينسكي أن منطقتَي دونباس وخاركيف تعرضتا بدورهما لـ"هجمات روسية وحشية".

وخيرسون التي كان يقطنها قبل بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط نحو 300 ألف نسمة تقع على ضفاف نهر دنيبرو وتبعد نحو 500 كلم عن كييف.

وكانت القوات الروسية سيطرت على المدينة وغالبية أنحاء المنطقة التي تحمل الاسم نفسه بعيد بدء هجومها على أوكرانيا.

عقوبات تاسعة على روسيا

في سياق منفصل قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء بالتكتل اتفقت على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

واعتُمدت حزمة العقوبات التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وسيُضفى الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي "إجراء مكتوباً" بحلول ظهر اليوم الجمعة.

والأسبوع الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد، فرض حظر للسفر وتجميد أصول بحق نحو 200 مسؤول وضابط عسكري روسي كجزء من حزمة الإجراءات الجديدة.

وتستهدف العقوبات المقترحة وزراء حكوميين ونواباً في البرلمان وحكاماً إقليميين وشخصيات سياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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