سياسة
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الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينياً بالضفة الغربية في 2022
قال خبراء أمميون إن القوات الإسرائيلية قتلت 150 فلسطينياً بينهم 33 طفلاً في الضفة الغربية المحتلة في عام  2022. كما أدان الخبراء تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية.
الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينياً بالضفة الغربية في 2022
أدان الخبراء الأمميون تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين / صورة: AA
16 ديسمبر 2022

أعلنت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية قتلت 150 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم 33 طفلاً منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره 3 خبراء أمميين الخميس نُشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحمل البيان توقيع كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وموريس تيبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وكليمان فولي المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "منذ بداية العام الجاري 2022 قتلت قوات الأمن الإسرائيلي 150 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 33 طفلاً".

وأدان الخبراء "تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافوا: "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، تَجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين".

وطالب الخبراء إسرائيل "بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشاروا إلى أن "المستوطنين الإسرائيليين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بكاملها مع الإفلات التام من العقاب".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على تقرير الخبراء الأمميين حتى الساعة 21:00 (ت.غ).

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في التوتر على خلفية اشتباكات متجددة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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