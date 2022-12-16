أعلنت السعودية إطلاق حزمة تسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة من المواطنين الأتراك، عبر إتاحة عدد من الخيارات السهلة لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة.

جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الترويجي الذي أقامته الهيئة السعودية للسياحة الثلاثاء في مدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بإمكان حاملي الجنسية التركية القدوم إلى المملكة عن طريق إصدار تأشيرة سياحية عبر السفارة أو القنصلية السعودية بتركيا.

وأضافت أنه يمكن لمن يرغب في الحصول على التأشيرة التنسيق لإصدارها خلال 48 ساعة عن طريق مكاتب السياحة والسفر المعتمدة في تركيا، والمُدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية (Visa.mofa.gov.sa).

ويمكن للمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أو حاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات الدولية في مدن جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام، حسب الوكالة.

وتُقدّم منصة "نُسك" التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وخصصت من خلالها صفحة لحاملي الجنسية التركية، جملة من الخدمات والتسهيلات، تمكّن الزائر من إصدار تأشيرة العمرة، عبر شراء أحد البرامج المتاحة.

كما تتيح المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات عبر موقعها الإلكتروني للمواطنين السعوديين: إصدار تأشيرة الزيارة الشخصية لأصدقائهم، كما تمكن المواطنين والمقيمين الراغبين باستضافة أقاربهم، من إصدار تأشيرة الزيارة العائلية.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة والمشرف العام على "نسك" فهد حميد الدين: "تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتقديم جميع التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر خدمات وخيارات متنوعة وتسهيلات غير مسبوقة لضمان تقديم تجربة روحانية وممتعة وسلسة".