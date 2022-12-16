أدى حريق اندلع ليل الخميس-الجمعة في مبنى قرب مدينة ليون وسط فرنسا الشرقي إلى مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال، وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة في حال حرجة، حسبما أعلنت الإدارة المحلية لمدينة ليون الجمعة.

وقالت إن الحريق الذي لا يزال "مصدره مجهولاً" وقد "أُخمد الآن".

وذكرت السلطات المحلية أن سبب الحريق لم يعرف بعد وأن نحو 170 إطفائياً في موقع الحادث.

ونشب الحريق في نحو الساعة الثالثة فجراً (02:00 ت.غ) في مبنى مؤلّف من سبع طبقات وشارك في إخماده نحو 170 عنصر إطفاء.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق. وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقاً أمنياً فرض حول موقع الحريق.