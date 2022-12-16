دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لأن يصبح الاتحاد الإفريقي عضواً دائماً بمجموعة العشرين G20.

وقال بايدن الخميس خلال اليوم الثاني والأخير من القمة الأمريكية-الإفريقية المنعقدة في واشنطن: "لقد مرّ وقت طويل لكن سيأتي هذا اليوم" في النهاية.

وأوضح أن إدارته بالتعاون الوثيق مع الكونغرس تخطط لالتزام استثمار مبلغ 55 مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع بأن الهدف هو "النهوض بالأولويات التي نتشاركها ودعم أجندة إفريقيا 2063".

وواصلت القمة الإفريقية-الأمريكية المنعقدة في واشنطن جدول أعمالها لليوم الثالث بحضور نحو 49 من قادة دول القارة السمراء.

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيد إعلانه في سبتمبر/أيلول الماضي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حين أعرب عن "الدعم الكامل" لإصلاح مجلس الأمن الدولي ليشمل تمثيلاً دائماً لإفريقيا.

ولفت بايدن إلى أن إفريقيا على طاولة المفاوضات في كل غرفة تُناقش فيها التحديات العالمية وفي كل مؤسسة تجري فيها تلك المحادثات.

وذكر أن الولايات المتحدة تتطلع إلى زيادة التعاون مع إفريقيا في كل المجالات وهو متحمس لزيارة القارة.

ووجّه الرئيس بايدن دعوة إلى رؤساء 49 من دول القارة إلى جانب رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، لحضور القمة لتسليط الضوء على كيفية تعزيز الولايات المتحدة وشركائها الأفارقة للعلاقات الثنائية ودفع الأولويات المشتركة، حسب بيان صحفي للبيت الأبيض.

وفي معرض قراءتها للأهداف التي يتطلع الرئيس بايدن إلى تحقيقها من خلال القمة، قالت وكالة أسوشيتد برس إن الإدارة الأمريكية تهدف إلى "تضييق فجوة الثقة مع إفريقيا، التي اتسعت على مدى سنوات بسبب حالة الإحباط من التزام الولايات المتحدة تجاه القارة".

وتأتي القمة في وقت تهدف فيه إدارة الرئيس بايدن إلى زيادة النفوذ بالمنطقة وسط تزايد المنافسة مع الصين وروسيا.