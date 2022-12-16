سياسة
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تركيا.. تفجير إرهابي يستهدف عناصر من شرطة مكافحة الشغب بديار بكر
أصيب 9 أشخاص في تفجير استهدف مركبة تقل عناصر شرطة في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا. وجرى الهجوم بواسطة سيارة مفخخة جرى تفجيرها عند مرور حافلة تنقل أفراداً من شرطة مكافحة الشغب.
تركيا.. تفجير إرهابي يستهدف عناصر من شرطة مكافحة الشغب بديار بكر
التفجير أسفر عن إصابة 8 شرطيين ومدني نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة / صورة: AA
16 ديسمبر 2022

أصيب 9 أشخاص في تفجير استهدف مركبة تقل عناصر شرطة في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا صباح الجمعة.

وحدث الهجوم بواسطة سيارة مفخخة جرى تفجيرها عند مرور حافلة صغيرة تنقل أفراداً من شرطة مكافحة الشغب على طريق ديار بكر-ماردين، حسبما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

ولفت إلى أن التفجير أسفر عن إصابة 8 شرطيين ومدني نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

وقالت الولاية في بيان إنه لا يوجد خطر على حياة المصابين في الهجوم الإرهابي الذي وقع نحو الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (3 ت.غ).

ووقفت السلطات الأمنية 5 مشتبهين على خلفية الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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