سياسة
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أحدها قد يسمح بتعيين مُدانٍ وزيراً.. 3 مشاريع جدلية يصدّق عليها الكنيست
صدَّق الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء على ثلاثة مشاريع قوانين يهدف اثنان منها إلى سيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة نتنياهو على مفاصل الدولة. ومن بين تلك المشاريع "قانون درعي" الذي يهدف إلى السماح لرئيس حزب شاس المتشدد بأن يصبح وزيراً.
أحدها قد يسمح بتعيين مُدانٍ وزيراً.. 3 مشاريع جدلية يصدّق عليها الكنيست
أمام نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتشكيل الحكومة / صورة: AA
16 ديسمبر 2022

صدَّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء الثلاثاء بـ"قراءة تمهيدية" على ثلاثة مشاريع قوانين يهدف اثنان منها إلى سيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية.

وحسب القانون الإسرائيلي تحتاج تلك المشاريع إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين نافدة.

وبأغلبية 62 نائباً مؤيداً (من أصل 120 نائباً بالكنيست) مقابل 53 معارضاً، صدَّق الكنيست على ما يُعرف إعلامياً بـ"قانون درعي".

ويهدف هذا القانون إلى السماح لرئيس حزب شاس المتشدد أرييه درعي بأن يصبح وزيراً رغم الحكم عليه في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية، حسب القناة 12 الخاصة.

ويطالب المشروع بتعديل "قانون الأساس" -بمثابة دستور لإسرائيل- الذي يَمنع من حُكم بالسجن تولي منصب وزاري، بحيث يُستثني المحكوم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.

والمشروع الثاني يُعرف باسم "قانون بن غفير" وأيده 61 نائباً مقابل معارضة من 53.

ويقترح المشروع تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديداً لوزير الأمن القومي المرتقب النائب المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب عوتسما يهوديت، وتحويل مفوض (قائد) الشرطة إلى تابع للوزير.

و"مرسوم الشرطة" هو القانون الذي يحدد مهامها وينظم العلاقات بين قائدها العام ووزير الأمن الداخلي (الأمن القومي) ويمنح استقلالية شبه كاملة للشرطة وقائدها.

وقبل التصويت قال وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بارليف إن هذا المشروع يهدف إلى "المس باستقلال الشرطة وتحويلها إلى أداة في أيدي السياسيين".

وحذر من أنه "سيدمر استقلالية الشرطة ويلحق ضرراً جسيماً بالديمقراطية الإسرائيلية.. هذا انقلاب حقيقي سيحول إسرائيل إلى دولة بوليسية".

عقب ذلك صوّت 61 نائباً لصالح ما يُعرف إعلامياً بمشروع "قانون سموتريتش" بينما عارضه 51.

وهذا المشروع يسمح للنائب بتسلئيل سموتريش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع، حيث يقترح إضافة أحكام إلى "قانون الأساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة يكون مسؤولاً مع وزير الدفاع عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.

ومنتقداً المشروع قال وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس إن "إنشاء وزارة داخل وزارة لا يُوصى به في أي هيكل تنظيمي، وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية".

وتابع: "ما أفهمه من اتفاقيات الائتلاف (بين نتنياهو وقادة معسكر اليمين بقيادته) هو أن الحكومة (المرتقبة) تطالب بتأسيس وزارة دفاع ثانية لشؤون يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). هذا هو دور مشروع القانون. الدرس الأول في الجيش هو وحدة القيادة".

ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى "اللجنة المنظمة" (تنظم عمل الكنيست واللجان البرلمانية) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيداً لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.

وفي وقت سابق الثلاثاء انتخب الكنيست ياريف ليفين من حزب "الليكود" اليميني بقيادة نتنياهو رئيساً مؤقتاً له خلفاً لميكي ليفي، من حزب "هناك مستقبل" الوسطي.

وأمام نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتشكيل حكومة، ويمكنه طلب تمديدها 4 أيام أخرى مرهونة بموافقة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي يمكنه تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في حال فشل نتنياهو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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