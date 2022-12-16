سياسة
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بنمو تجاوز 14%.. الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة تحطّم رقماً قياسياً
أفاد مجلس المُصدّرين الأتراك بنمو الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 14.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، حيث بلغت عائداتها 13 ملياراً و216 مليون دولار.
بنمو تجاوز 14%.. الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة تحطّم رقماً قياسياً
مجلس المُصدّرين الأتراك: نمو الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة 14.8% / صورة: AA
16 ديسمبر 2022

حطّمت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة رقماً قياسياً خلال 11 شهراً من العام الجاري، وبلغت عائداتها 13 ملياراً و216 مليون دولار.

وحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من مجلس المُصدّرين الأتراك احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بعد ألمانيا في قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني–نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبلغ نمو الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 14.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وسجّلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المذكورة رقماً قياسياً على الإطلاق.

أما ألمانيا فحلّت في المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا بواقع 17 مليار و336 مليون دولار، فيما جاءت الإمارات بالمركز الثالث بـ11 ملياراً و252 مليوناً، ثم إيطاليا بـ10 مليارات و268 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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