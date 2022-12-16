سيستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير/شباط 2023، حسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحفي.

وقال إنفانتينو: "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 فبراير 2023".

وستُقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علماً بأن المتأهّلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد البيضاوي بطل إفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.

وستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علماً بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتُوّج فيها تشيلسي الإنجليزي.

وكشف إنفانتينو عن تصديق مجلس "فيفا" على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 نادياً "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 نادياً، لكن جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.