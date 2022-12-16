سياسة
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فيفا: المغرب يستضيف مونديال الأندية نسخة 2022 في فبراير 2023
كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو أن المغرب سيستضيف مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير/شباط 2023. وستُقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة المضيفة.
فيفا: المغرب يستضيف مونديال الأندية نسخة 2022 في فبراير 2023
إنفانتينو: المغرب يستضيف مونديال الأندية بين 1 و11 فبراير/شباط 2023 / صورة: AP
16 ديسمبر 2022

سيستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير/شباط 2023، حسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحفي.

وقال إنفانتينو: "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 فبراير 2023".

وستُقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علماً بأن المتأهّلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد البيضاوي بطل إفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.

وستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علماً بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتُوّج فيها تشيلسي الإنجليزي.

وكشف إنفانتينو عن تصديق مجلس "فيفا" على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 نادياً "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 نادياً، لكن جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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