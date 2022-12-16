قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف لجعل تركيا مركزاً عالمياً يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمة الجمعة خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري باسطنبول.

وأفاد الرئيس أردوغان بأن محطة سيليفري باتت اليوم أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها.

وأضاف: "نهدف إلى جعل بلادنا مركزاً عالمياً يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت".

وأردف: "هدفنا لعام 2053 خفض الاعتماد على الخارج في الطاقة من 71 إلى 13%".

ولفت أن تركيا باتت في المركز 17 عالمياً من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة.

وزيدت سعة مرفق تخزين الغاز الطبيعي في سيليفري إلى 4 مليارات و600 مليون متر مكعب، لتضع تركيا استثماراً عملاقاً آخر موضع التنفيذ في مجال تأمين إمدادات الطاقة.

وتتبع المنشأة لشركة بوتاش وكانت تبلغ سعتها التخزينية في الأصل 3.2 مليار متر مكعب بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 28 مليون متر مكعب.

وجرى تنفيذ أعمال التوسعة في 18 بئراً على منصتَين بحريتَين، فيما أُجريَ اختبار تدفُّق للغاز الطبيعي في 9 آبار منها.

ومع نهاية أعمال التوسعة المستمرة منذ 4 سنوات، ستزيد الطاقة الإنتاجية الخلفية من 28 مليون متر مكعب إلى 75 مليون متر مكعب يومياً، وستلبي 8% من استهلاك تركيا السنوي من الغاز الطبيعي.

وبالتزامن مع زيادة سعتها التخزينية كل عام لضمان أمن الإمداد بالغاز الطبيعي، تواصل تركيا أنشطتها الاستكشافية في الوطن الأزرق بلا انقطاع. ومؤخراً اكتمل اختبار إحراق الغاز بنجاح في بئريَن حُفرَتا بالمنطقة جزءاً من أعمال زيادة السعة في مرفق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في سيليفري.

وحتى الآن بلغ احتياطي الغاز الإجمالي المكتشف في البحر الأسود نحو 540 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يوصل إلى أعلى مستوى إنتاج في البحر الأسود في 2027-2028، إذ ستُنتَج 40 مليون متر مكعَّب من الغاز يومياً ونحو 15 مليار متر مكعب من الغاز على أساس سنوي في هذه الفترة.