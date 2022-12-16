سياسة
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ماسك يعلق حسابات صحفيين على تويتر والاتحاد الأوروبي يهدده بعقوبات
حذرت المفوضية الأوروبية مالك شركة تويتر من فرض عقوبات قريباً، على خلفية تعليقه حسابات صحافيين وإعلاميين بشكل "تعسفي"، ونبهته لعدم تجاوز "الخطوط الحمراء".
ماسك يعلق حسابات صحفيين على تويتر والاتحاد الأوروبي يهدده بعقوبات
علق إيلون ماسك حسابات صحفيين على تويتر بشكل "تعسفي" وفقاً لنائبة رئيسة المفوضية الأوروبية / صورة: AP
16 ديسمبر 2022

عبرت المفوضية الأوروبية الجمعة عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحفيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض "عقوبات قريباً".

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة"، مذكّرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبَّق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".

وأضافت: "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى "خطوط حمراء وعقوبات قريباً".

وكان الاتحاد الأوروبي هدد في وقت سابق مالك شركة تويتر، بفرض حظر على المنصة ما لم تلتزم قواعده الصارمة بشأن الإشراف على المحتوى.

وعلق موقع تويتر الخميس حسابات عدد من الصحفيين الذين يغطون شبكة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد إيلون ماسك.

وكتب بعض الصحفيين تغريدات بشأن قرار تويتر تعليق حسابات التي تحدثت عن رحلات لإيلون ماسك على متن طائرة خاصة.

ويعمل هؤلاء الصحفيون في وسائل إعلام بينها "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" فيما طال الإجراء صحفيين مستقلين أيضاً.

وأدانت "سي إن إن" "التعليق المتسرع وغير المبرر لحسابات عدد من المراسلين"، معتبرة أنه "مزعج لكنه غير مفاجئ".

وأضافت أن "عدم الاستقرار والتقلبات المتزايدة في تويتر تثير قلقاً خاصاً لأي شخص يستخدم المنصة"، موضحة :"طلبتُ من تويتر توضيحاً وسنعيد تقييم علاقتنا بناءً على هذا الرد".

وكتب ماسك في تغريدة الأربعاء أن "مطارداً مجنوناً" تعقب سيارته في لوس أنجلوس فيما كان مع طفله.

كما ذكر تعقب طائرته الخاصة أيضاً.

وأعلن في هذه التغريدة أنه سيقاضي الشخص الذي يقف وراء حساب "إيلون-جيت" المعلق الآن.

وأنشأ هذا الحساب طالب ويتابعه نحو نصف مليون شخص. وكان هذا الحساب يستخدم بيانات عامة للإشارة بشكل تلقائي إلى زمن ومكان إقلاع وهبوط طائرة رئيس "سبايس اكس" و"تيسلا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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